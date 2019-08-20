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Учні та студенти можуть написати Святому Миколаю про закон своєї мрії

Учні та студенти можуть написати Святому Миколаю про закон своєї мрії
У Верховній Раді оголосили про проведення онлайн-конкурсу для школярів та студентів «Напиши листа Святому Миколаю про закон твоєї мрії».

Про це повідомляє Освіта ua, посилаючись на Освітній центр Верховної Ради.

На конкурс приймаються есе про законопроєкт, який автор хотів би запровадити. Участь у конкурсі можуть взяти школяри або студенти.

Учасникам конкурсу необхідно особисто написати листа українською мовою, який обов’язково має розпочинатися зі слів: «Законопроєкт моєї мрії це…» та викласти лист-есе на своїй сторінці у Facebook.

Обсяг роботи не має перевищувати 1500 символів.

В описі до листа необхідно вказати прізвище, ім’я, вік та назву закладу, де навчається учасник конкурсу.

Також учаснику конкурсу необхідно обов’язково позначити сторінку Освітнього центру через «@»: @Освітній Центр Верховної Ради України.

До опису треба додати хештеги: #Законмоєїмрії #ЛистдоСвМиколая #мійпарламент.

Для наймолодших учасників або, у разі, якщо в учасника немає особистої сторінки у Facebook, дозволяється публікація листа на сторінці одного з батьків або на офіційній Facebook-сторінці закладу освіти.

Есе необхідно опублікувати на Facebook-сторінці до 18 грудня.

26 грудня у прямому ефірі будуть урочисто оголошені 7 переможців, які отримають пам’ятні подарунки.

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Теги: конкурс, Україна
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