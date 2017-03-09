Спустилися в шахту і відмовляються працювати: на Львівщині страйкують гірники





Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України і Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.



"75 гірників 3 зміни шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля» спустилися в шахту, але відмовляються приступати до роботи. Вимагають виплати зарплати та погашення зарплатної заборгованості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині через зарплатну заборогованість страйкують шахтарі.Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України і Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець."75 гірників 3 зміни шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля» спустилися в шахту, але відмовляються приступати до роботи. Вимагають виплати зарплати та погашення зарплатної заборгованості.

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