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Спустилися в шахту і відмовляються працювати: на Львівщині страйкують гірники

Спустилися в шахту і відмовляються працювати: на Львівщині страйкують гірники
На Львівщині через зарплатну заборогованість страйкують шахтарі.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України і Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

"75 гірників 3 зміни шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля» спустилися в шахту, але відмовляються приступати до роботи. Вимагають виплати зарплати та погашення зарплатної заборгованості.

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Теги: страйк, Львівщина
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