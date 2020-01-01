Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу

12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 9 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники.Про це повідомив міністр здоров'яТакож за минулу добу:госпіталізували – 1 281 особу;летальних випадків – 276;одужало – 14 554 особи;здійснили тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).В Україні зафіксували рекордну кількість летальних випадків за добу. Попереднє найбільше значення було встановлено 19 листопада, тоді померли 257 пацієнтів з COVID-19.Крім того, другий день поспіль кількість тих, хто одужав, перевищує кількість нових хворих.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 845 343 особи;одужало – 451 118 осіб;летальних випадків – 14 204;провели ПЛР-тестувань – 487 650.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 84 538 випадків;Вінницька область – 18 988 випадків;Волинська область – 26 832 випадки;Дніпропетровська область – 46 056 випадків;Донецька область – 27 044 випадки;Житомирська область – 32 498 випадків;Закарпатська область – 25 029 випадків;Запорізька область – 38 698 випадків;Івано-Франківська область – 39 730 випадків;Київська область – 45 497 випадків;Кіровоградська область – 6 524 випадки;Луганська область – 7 275 випадків;Львівська область – 51 375 випадків;Миколаївська область – 22 127 випадків;Одеська область – 54 123 випадки;Полтавська область – 27 222 випадки;Рівненська область – 34 578 випадків;Сумська область – 34 226 випадків;Тернопільська область – 30 203 випадки;Харківська область – 60 273 випадки;Херсонська область – 12 826 випадків;Хмельницька область – 32 960 випадків;Черкаська область – 28 728 випадків;Чернівецька область – 35 826 випадків;Чернігівська область – 22 167 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.