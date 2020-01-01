Курс валют у Луцьку на 9 грудня
Сьогодні, 09:23
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.16, а продаж – 28.34.
Євро при купівлі становить – 34.00, продажу – 34.28.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.52, продаж – 7.62.
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Євро при купівлі становить – 34.00, продажу – 34.28.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.52, продаж – 7.62.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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