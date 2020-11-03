У Луцьку профспілки хочуть добудувати приміщення на Відродження

Мер Луцькакаже, що Федерація профспілок Волинської області має намір добудовувати до Навчально-методичного центру профспілок Волинської області на проспекті Відродження, 24 приміщення торгово-офісного центру.За словами Поліщука, цим самим профспілки заберуть парковку поблизу та спотворять вигляд будівлі. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці."Також цей комерційний об‘єкт, на мою думку, погіршить ситуацію із унікальним сквером, що знаходиться поряд. Наступного року ми плануємо його реконструювати та осучаснити. Цілком зрозуміло, що це звичайний бізнес-проєкт, який реалізовується для заробітку коштів окремими особами, а не для діяльності профспілок", - зауважує Ігор Поілщук.На наступну сесію винесуть проєкт рішення про скасування містобудівних умов та заборону відділу архітектурно-будівельного контролю Луцької міської ради видавати дозвіл на будівництво.