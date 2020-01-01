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У пожежі на Волині загинув 24-річний хлопець

У пожежі на Волині загинув 24-річний хлопець
У селі Микове Ківерцівського району під час пожежі виявили тіло 24-річного чоловіка.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.

Так, 8 грудня до служби "101" від громадянки надійшла інформація, що під час пожежі, виявили тіло громадянина 1996 р.н.

Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння загиблого. Пожежно-рятувальні підрозділи не викликалися.




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Теги: тіло, загибель, пожежа
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