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Як росте «Струмочок» і з’являється «Амстердам». ВІДЕОЗВІТ*

Як росте «Струмочок» і з’являється «Амстердам». ВІДЕОЗВІТ*
Котеджі і таунхауси ЖК «Струмочок» – уже на фінальному етапі. Більшість об’єктів домуровані, тривають фасадні роботи, облаштування комунікацій та благоустрою. У процесі цегляної кладки лише 7 секція таунхаусів.

Паралельно розпочалось будівництво нового житлового комплексу «Амстердам». Тут тривають фундаментні роботи.

Про це йдеться на сайті будівельної компанії "Інвестор".

Що саме відбувається на будівельному майданчику «Струмочка» та «Амстердама» - дивіться у відео звіті:



Якщо ви ще не придбали житло в «Струмочку», лишилося зовсім мало можливостей: лише 2 вільні таунхауси та 1 котедж.

Таунхауси «Класичні» площею 135,15 м2, а також – гараж 28,65 м2 та власна земельна ділянка 3 сотки. Ціна - від 12 400 грн/м2, є можливість відтермінування на 17 місяців.

Котедж має загальну площу 156,06 м2, чотири просторі кімнати та власну земельну ділянку 7 соток. Ціна - від 83 000$. Також є можливість відтермінування на 12 місяців.

Хочете дізнатися більше про житло у “Струмочку”? Читайте детальні рекомендації від менеджерки відділу продажів компанії “Інвестор” Олени Радчук за цим посиланням.



Також уже розпочався продаж квартир в ЖК «Амстердам». Зараз діє вигідна акційна пропозиція на 1-кімнатні квартири: перший внесок – від 2 500$ та відтермінування на два роки без жодних відсотків. Розмір виплати в місяць буде становити приблизно 950$, залежно від площі квартири.

Така акція - хороша можливість придбати житло, не маючи великих фінансових заощаджень, або ж - зробити вдалу інвестицію в нерухомість, яка буде рости в ціні. Більше про акцію читайте за посиланням.

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, реклама, Струмочок, Амстердам
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