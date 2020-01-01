Як росте «Струмочок» і з’являється «Амстердам». ВІДЕОЗВІТ*

ЖК «Струмочок» – уже на фінальному етапі. Більшість об’єктів домуровані, тривають фасадні роботи, облаштування комунікацій та благоустрою. У процесі цегляної кладки лише 7 секція таунхаусів.



Паралельно розпочалось будівництво нового житлового комплексу «Амстердам». Тут тривають фундаментні роботи.



Про це йдеться на сайті



Що саме відбувається на будівельному майданчику «Струмочка» та «Амстердама» - дивіться у відео звіті:







Якщо ви ще не придбали житло в «Струмочку», лишилося зовсім мало можливостей: лише 2 вільні таунхауси та 1 котедж.



Таунхауси «Класичні» площею 135,15 м2, а також – гараж 28,65 м2 та власна земельна ділянка 3 сотки. Ціна - від 12 400 грн/м2, є можливість відтермінування на 17 місяців.



Котедж має загальну площу 156,06 м2, чотири просторі кімнати та власну земельну ділянку 7 соток. Ціна - від 83 000$. Також є можливість відтермінування на 12 місяців.



Хочете дізнатися більше про житло у “Струмочку”? Читайте детальні рекомендації від менеджерки відділу продажів компанії “Інвестор” Олени Радчук за цим посиланням.







Також уже розпочався продаж квартир в ЖК «Амстердам». Зараз діє вигідна акційна пропозиція на 1-кімнатні квартири: перший внесок – від 2 500$ та відтермінування на два роки без жодних відсотків. Розмір виплати в місяць буде становити приблизно 950$, залежно від площі квартири.



Така акція - хороша можливість придбати житло, не маючи великих фінансових заощаджень, або ж - зробити вдалу інвестицію в нерухомість, яка буде рости в ціні. Більше про акцію читайте за посиланням.



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor



Youtube: Інвестор



Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Котеджі і таунхауси– уже на фінальному етапі. Більшість об’єктів домуровані, тривають фасадні роботи, облаштування комунікацій та благоустрою. У процесі цегляної кладки лише 7 секція таунхаусів.Паралельно розпочалось будівництво нового житлового комплексу. Тут тривають фундаментні роботи.Про це йдеться на сайті будівельної компанії "Інвестор" Що саме відбувається на будівельному майданчику «Струмочка» та «Амстердама» - дивіться у відео звіті:Якщо ви ще не придбали житло в «Струмочку», лишилося зовсім мало можливостей: лише 2 вільні таунхауси та 1 котедж.площею, а також – гараж 28,65 м2 та власна земельна ділянка 3 сотки. Ціна - від, є можливість відтермінування на 17 місяців.має загальну площу, чотири просторі кімнати та власну земельну ділянку 7 соток. Ціна - від. Також є можливість відтермінування на 12 місяців.Хочете дізнатися більше про житло у “Струмочку”? Читайте детальні рекомендації від менеджерки відділу продажів компанії “Інвестор”Також уже розпочався продаж квартир в ЖК «Амстердам». Зараз діє вигідна акційна пропозиція на 1-кімнатні квартири: перший внесок – від 2 500$ та відтермінування на два роки без жодних відсотків. Розмір виплати в місяць буде становити приблизно 950$, залежно від площі квартири.Така акція - хороша можливість придбати житло, не маючи великих фінансових заощаджень, або ж - зробити вдалу інвестицію в нерухомість, яка буде рости в ціні. Більше про акцію читайте

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію