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На Волині горіли два житлові будинки

На Волині горіли два житлові будинки
На Волині 8 грудня трапилось декілька пожеж.

Зазначається, що горів дерев’яний житловий будинок в селі Воротнів Луцького району.

На місце виклику о 19:17 прибули рятувальники, які о 20:24 локалізували пожежу, а о 20:54 ліквідували її. Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Також о 19:01 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку в селі Римачі Любомльського району. Пожежу локалізували о 19:23, а ліквідуали о 19:40. Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки монтажу димаря.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: пожежі, Волинь, рятувальники
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