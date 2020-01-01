На Волині горіли два житлові будинки





Зазначається, що горів дерев’яний житловий будинок в селі Воротнів Луцького району.



На місце виклику о 19:17 прибули рятувальники, які о 20:24 локалізували пожежу, а о 20:54 ліквідували її. Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.



Також о 19:01 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку в селі Римачі Любомльського району. Пожежу локалізували о 19:23, а ліквідуали о 19:40. Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки монтажу димаря.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 8 грудня трапилось декілька пожеж.Зазначається, що горів дерев’яний житловий будинок в селі Воротнів Луцького району.На місце виклику о 19:17 прибули рятувальники, які о 20:24 локалізували пожежу, а о 20:54 ліквідували її. Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.Також о 19:01 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку в селі Римачі Любомльського району. Пожежу локалізували о 19:23, а ліквідуали о 19:40. Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки монтажу димаря.Головне фото – ілюстративне.

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