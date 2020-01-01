В Україні одержувачів субсидій контролюватимуть по-новому





Про це йдеться у



Якщо ж виплату вже призначать, а порушення знайдуть згодом, то виплачену допомогу доведеться повернути до державного бюджету.



Нова перевірка передбачає вивчення необхідних документів у три етапи. Дані весь час оновлюються. Наприклад, якщо ви зробили велику покупку картою або придбали автомобіль, то цю інформацію побачить Мінфін і передасть до Міністерства соціальної політики.



Слід зауважити, що забрати пільгу можуть, якщо субсидіант володіє будинком площею від 200 квадратних метрів, або квартирою в понад 120 квадратів. Окрім того на субсидію не можуть претендувати власники машин, яким менше 5 років, або якщо вони зробили одноразову покупку на суму понад 50 тисяч гривень.



У Міністерстві соціальної політики повідомляли, що від початку опалювального сезону розмір субсидій в Україні зріс в 2,5 рази. У жовтні пільгу отримали майже 3 мільйони українських родин. Найбільший розмір субсидії зафіксували у Києві – понад 950 гривень. Загалом уряд виплатив за жовтневими субсидіями майже 2 мільярди гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від наступного року Міністерство фінансів буде перевіряти українців відразу після того, як вони подадуть заяву на отримання субсидій.Про це йдеться у ТСН. Якщо ж виплату вже призначать, а порушення знайдуть згодом, то виплачену допомогу доведеться повернути до державного бюджету.Нова перевірка передбачає вивчення необхідних документів у три етапи. Дані весь час оновлюються. Наприклад, якщо ви зробили велику покупку картою або придбали автомобіль, то цю інформацію побачить Мінфін і передасть до Міністерства соціальної політики.Слід зауважити, що забрати пільгу можуть, якщо субсидіант володіє будинком площею від 200 квадратних метрів, або квартирою в понад 120 квадратів. Окрім того на субсидію не можуть претендувати власники машин, яким менше 5 років, або якщо вони зробили одноразову покупку на суму понад 50 тисяч гривень.У Міністерстві соціальної політики повідомляли, що від початку опалювального сезону розмір субсидій в Україні зріс в 2,5 рази. У жовтні пільгу отримали майже 3 мільйони українських родин. Найбільший розмір субсидії зафіксували у Києві – понад 950 гривень. Загалом уряд виплатив за жовтневими субсидіями майже 2 мільярди гривень.

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