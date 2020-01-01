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В Україні одержувачів субсидій контролюватимуть по-новому

В Україні одержувачів субсидій контролюватимуть по-новому
Від наступного року Міністерство фінансів буде перевіряти українців відразу після того, як вони подадуть заяву на отримання субсидій.

Про це йдеться у ТСН.

Якщо ж виплату вже призначать, а порушення знайдуть згодом, то виплачену допомогу доведеться повернути до державного бюджету.

Нова перевірка передбачає вивчення необхідних документів у три етапи. Дані весь час оновлюються. Наприклад, якщо ви зробили велику покупку картою або придбали автомобіль, то цю інформацію побачить Мінфін і передасть до Міністерства соціальної політики.

Слід зауважити, що забрати пільгу можуть, якщо субсидіант володіє будинком площею від 200 квадратних метрів, або квартирою в понад 120 квадратів. Окрім того на субсидію не можуть претендувати власники машин, яким менше 5 років, або якщо вони зробили одноразову покупку на суму понад 50 тисяч гривень.

У Міністерстві соціальної політики повідомляли, що від початку опалювального сезону розмір субсидій в Україні зріс в 2,5 рази. У жовтні пільгу отримали майже 3 мільйони українських родин. Найбільший розмір субсидії зафіксували у Києві – понад 950 гривень. Загалом уряд виплатив за жовтневими субсидіями майже 2 мільярди гривень.

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Теги: субсидія, перевірка
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