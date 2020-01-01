Помер інструктор школи вищої спортивної майстерності на Волині. ОНОВЛЕНО

9 грудня відійшов у вічність старший інструктор-методист Волинської обласної школи вищої спортивної майстерностіПро це повідомляють на сторінці школи у фейсбуці."Світлий, добрий спомин про Миколу Васильовича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив і поважав, хто жив і працював поруч з ним", - йдеться в повідомленні.Прощання та поховання відбудеться завтра, 10 грудня, о 12:00 на території Волинської обласної клінічної лікарні біля моргу.висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Вінцюка.