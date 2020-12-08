Судили волинянку, яка крала самшит на кладовищі





Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, - пише



Зазначається, що у листопаді минулого року волинянка разом з компанією перебувала на території кладовища у місті Рожище. Тоді ж, вона викрала два кущі самшиту, що знаходилися поблизу могил. У грудні та січні жінка ще чотири кущі рослини. У лютому вона ще скоїла крадіжку, викравши три кущі вартістю 800 гривень.



Відомо, що крадійка – уродженка села Жидичин Ківерцівського району та має середню освіту. Суд призначив їй покарання у виді позбавлення волі на строк два роки умовно.

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Зазначається, що у листопаді минулого року волинянка разом з компанією перебувала на території кладовища у місті Рожище. Тоді ж, вона викрала два кущі самшиту, що знаходилися поблизу могил. У грудні та січні жінка ще чотири кущі рослини. У лютому вона ще скоїла крадіжку, викравши три кущі вартістю 800 гривень.Відомо, що крадійка – уродженка села Жидичин Ківерцівського району та має середню освіту. Суд призначив їй покарання у виді позбавлення волі на строк два роки умовно.

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