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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

357 нових випадків та 3 смерті: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

357 нових випадків та 3 смерті: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 357 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Нові випадки недуги виявили у:
м. Луцьк – 209,
м. Нововолинськ – 10,
Володимир-Волинський район – 53,
Горохівський район – 5,
Іваничівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 2,
Ківерцівський район –8,
Ковельський район –15,
Локачинський район – 1,
Любомльський район – 3,
Луцький район – 36,
Ратнівський район – 1,
Рожищенський – 7,
Старовижівський – 3,
Турійський район – 1.

Усього станом на 9 грудня в області зареєстрували 26832 випадки.
Одужали – 19707 (за останню добу – 428).

Летальні випадки – 461 (за останню добу – 3: Горохівський район – 1, Ковельський район – 2).

Методом ПЛР за минулу добу обстежили - 1037 осіб.

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Теги: Волинь, статистика, коронавірус
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