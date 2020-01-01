357 нових випадків та 3 смерті: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:27
За минулу добу на Волині зареєстрували 357 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Нові випадки недуги виявили у:
м. Луцьк – 209,
м. Нововолинськ – 10,
Володимир-Волинський район – 53,
Горохівський район – 5,
Іваничівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 2,
Ківерцівський район –8,
Ковельський район –15,
Локачинський район – 1,
Любомльський район – 3,
Луцький район – 36,
Ратнівський район – 1,
Рожищенський – 7,
Старовижівський – 3,
Турійський район – 1.
Усього станом на 9 грудня в області зареєстрували 26832 випадки.
Одужали – 19707 (за останню добу – 428).
Летальні випадки – 461 (за останню добу – 3: Горохівський район – 1, Ковельський район – 2).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили - 1037 осіб.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Нові випадки недуги виявили у:
м. Луцьк – 209,
м. Нововолинськ – 10,
Володимир-Волинський район – 53,
Горохівський район – 5,
Іваничівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 2,
Ківерцівський район –8,
Ковельський район –15,
Локачинський район – 1,
Любомльський район – 3,
Луцький район – 36,
Ратнівський район – 1,
Рожищенський – 7,
Старовижівський – 3,
Турійський район – 1.
Усього станом на 9 грудня в області зареєстрували 26832 випадки.
Одужали – 19707 (за останню добу – 428).
Летальні випадки – 461 (за останню добу – 3: Горохівський район – 1, Ковельський район – 2).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили - 1037 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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