357 нових випадків та 3 смерті: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це



Нові випадки недуги виявили у:

м. Луцьк – 209,

м. Нововолинськ – 10,

Володимир-Волинський район – 53,

Горохівський район – 5,

Іваничівський район – 3,

Камінь-Каширський район – 2,

Ківерцівський район –8,

Ковельський район –15,

Локачинський район – 1,

Любомльський район – 3,

Луцький район – 36,

Ратнівський район – 1,

Рожищенський – 7,

Старовижівський – 3,

Турійський район – 1.



Усього станом на 9 грудня в області зареєстрували 26832 випадки.

Одужали – 19707 (за останню добу – 428).



Летальні випадки – 461 (за останню добу – 3: Горохівський район – 1, Ковельський район – 2).



Методом ПЛР за минулу добу обстежили - 1037 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 357 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Нові випадки недуги виявили у:м. Луцьк – 209,м. Нововолинськ – 10,Володимир-Волинський район – 53,Горохівський район – 5,Іваничівський район – 3,Камінь-Каширський район – 2,Ківерцівський район –8,Ковельський район –15,Локачинський район – 1,Любомльський район – 3,Луцький район – 36,Ратнівський район – 1,Рожищенський – 7,Старовижівський – 3,Турійський район – 1.Усього станом на 9 грудня в області зареєстрували 26832 випадки.Одужали – 19707 (за останню добу – 428).Летальні випадки – 461 (за останню добу – 3: Горохівський район – 1, Ковельський район – 2).Методом ПЛР за минулу добу обстежили - 1037 осіб.

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