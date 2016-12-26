Гурт «ДахаБраха» влаштував видовищне шоу у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 16:37
У Луцьку з неймовірною програмою виступив відомий в усьому світі український етно-гурт «ДахаБраха».
Концерт відбувся учора, 8 грудня, у Волинському обласному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.
Уже під час карантину гурт «ДахаБраха» випустив альбом «Аламбарі», записаний торік у Бразилії. Тож у Луцьку презентували як пісні цієї музичної збірки, так і створені раніше.
Жанр, у якому виконують свої твори учасники гурту – це етно-хаос, унікальний жанр, назву якого вони самі і вигадали.
Автентичні тексти, голоси, візуальний супровід виконання – усе це створювало неймовірну енергетику виступу гурту у Луцьку.
Лучани були у захваті від видовищного шоу й після завершення концерту покликали артистів «на біс».
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Концерт відбувся учора, 8 грудня, у Волинському обласному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.
Уже під час карантину гурт «ДахаБраха» випустив альбом «Аламбарі», записаний торік у Бразилії. Тож у Луцьку презентували як пісні цієї музичної збірки, так і створені раніше.
Жанр, у якому виконують свої твори учасники гурту – це етно-хаос, унікальний жанр, назву якого вони самі і вигадали.
Автентичні тексти, голоси, візуальний супровід виконання – усе це створювало неймовірну енергетику виступу гурту у Луцьку.
Лучани були у захваті від видовищного шоу й після завершення концерту покликали артистів «на біс».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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