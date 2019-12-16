Які помилки роблять лучани, користуючись е-квитком у громадському транспорті

Повідомили, яких помилок часто допускаються пасажири під час оплати проїзду електронним квитком у громадському транспорті Луцька.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Нагадаємо, із грудня 2019 року розрахунок у громадському транспорті Луцька здійснюється електронним квитком, а не готівкою.Для зручності користувачів розрахунок можна здійснювати одноразовим квитком чи багаторазовим, які можна придбати у більш, ніж 40 терміналах, що встановлені у різних мікрорайонах Луцька. Також оплатити проїзд можна й за допомогою мобільного додатку чи банківської картки.Багато пасажирів й досі платять за проїзд у громадському транспорті готівкою. Це неправомірно. При здійсненні контролю такого пасажира оштрафують за неоплачений проїзд, зокрема, у тролейбусі — на 80 гривень з дорослого, на 120 гривень - у маршрутці. Це двадцятикратна сума неоплаченого квитка.Окрім цього, такий пасажир, у випадку аварії чи іншої непередбачуваної ситуації, травмування, не зможе претендувати на страхові виплати чи компенсацію.Неперсоніфікованим електронним квитком оплатити проїзд можна кілька разів. Кожну наступну транзакцію необхідно здійснювати з інтервалом в 3 секунди. Однак, часто громадяни не звертають увагу на інформацію, яка висвічується на екрані валідатора, і починають знову прикладати картку й оплачувати проїзд ще раз раніше, ніж через 3 секунди.Учнівським, студентським електронним квитком оплатити можна лише раз. При повторній спробі на валідаторі буде текстове повідомлення «Активовано» та звукове повідомлення «Карткою щойно скористалися».QR-квиток на дві або три поїздки, придбаний у терміналі, діє 48 годин з моменту купівлі. Траплялися випадки, коли громадяни намагалися розрахуватися такими квитками через тиждень після придбання.Ще одним варіантом оплати є банківська картка. Часто громадяни хочуть оплатити проїзд собі і ще одному пасажиру, однак, другий раз цього зробити не можуть. Відповідно, починають скаржитися на систему. Проте оплатити декілька разів банківською карткою можна, лише дотримуючись інтервалу 5 хв.Право на користування пільговим електронним квитком має лише особа, якій надане таке право державою згідно норм чинного законодавства. Електронний квиток таким особам видається на підставі відповідного посвідчення, яке надає право на пільговий проїзд у громадському транспорті.Зафіксовано випадки, коли пільгові електронні квитки передають своїм рідним чи близьким. Під час перевірок контролери виявляють такі випадки, вилучають пільгові електронні квитки й накладають штрафні санкції.Перевірити інформацію щодо поповнення, використання, залишку коштів за номером електронного квитка можна в особистому кабінеті у мобільному додатку CityCard Lutsk, чи на порталі www.citycard.net. Вхід здійснюється за номером телефону та паролем. Не передавайте свій пароль нікому. Надійний пароль – запорука безпеки Вашого облікового запису та Ваших коштів від неправомірного використання третіми особами.Траплялися випадки, коли у мобільному додатку був встановлений простий пароль 111111 чи 222222 й зловмисники шляхом підбору комбінацій зламували обліковий запис (акаунт) і користувалися чужим електронним квитком при розрахунку у громадському транспорті.Для перевірки оплати проїзду у громадському транспорті кожен перевізник повинен мати відповідну службу контролю. Ці працівники мають спеціальне обладнання, яке дає можливість перевірки оплату за усіма видами електронних квитків: картка, QR-код з мобільного додатку, QR-код з терміналу, банківська картка. На початку перевірки контролер переводить валідатори у режим «Інспектор». У такому режимі оплату здійснити неможливо.Після завершення перевірки контролер переводить валідатори у звичайний режим.Тому, у випадку появи у громадському транспорті контролера, пасажир, який не оплатив вчасно за проїзд, зробити це не зможе.Оплата проїзду електронним квитком — це зручний та сучасний спосіб розрахунку. Також, у час пандемії - це ще й безпека вашого здоров’я, адже окрім вас, у руки електронний квиток більш ніхто не бере, на відміну від готівки.Впровадження електронного квитка дає можливість міській владі та перевізникам контролювати оплату проїзду і бачити реальні цифри перевезених платних пасажирів та пільгових категорій громадян. Також це унеможливлює приховування недобросовісними водіями реальної кількості коштів, отриманих від перевезення пасажирів. І відповідно, уже практично рік питання збільшення вартості проїзду не піднімається перевізниками, адже діючий тариф є економічно обґрунтованим.Варто зазначити, що посилюється контроль у громадському транспорті щодо розрахунку електронними квитками.