У місті на Волині у комп'ютерному «класі» працював підпільний гральний заклад





Про те, що на території колишнього тиру у Любомлі працює зал із гральними автоматами, поліції повідомили небайдужі громадяни 8 грудня. Аби перевірити інформацію, правоохоронці вирушили на вказане місце,



Там встановили, що приміщення, нібито для комп’ютерного класу, орендує 66-річний місцевий мешканець. У залі наявні шість комп’ютерних місць, а обладнання було відключене від електропостачання та Інтернет мережі. Всю техніку – два системних блоки, п’ять моніторів, п’ять клавіатур, вісім мишок та дві камери внутрішнього відеоспостереження – поліцейські вилучили.



Нині перевіряється інформація про можливу незаконну діяльність грального закладу. Розпочали кримінальне провадження за статтею 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всіх причетних осіб до вчинення правопорушення.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі викрили підпільний гральний заклад. Його організували у приміщенні колишнього тиру.Про те, що на території колишнього тиру у Любомлі працює зал із гральними автоматами, поліції повідомили небайдужі громадяни 8 грудня. Аби перевірити інформацію, правоохоронці вирушили на вказане місце, інформує сектор комунікації поліції Волині.Там встановили, що приміщення, нібито для комп’ютерного класу, орендує 66-річний місцевий мешканець. У залі наявні шість комп’ютерних місць, а обладнання було відключене від електропостачання та Інтернет мережі. Всю техніку – два системних блоки, п’ять моніторів, п’ять клавіатур, вісім мишок та дві камери внутрішнього відеоспостереження – поліцейські вилучили.Нині перевіряється інформація про можливу незаконну діяльність грального закладу. Розпочали кримінальне провадження за статтею 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всіх причетних осіб до вчинення правопорушення.

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