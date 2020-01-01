На Волині виявили браконьєра, який застрелив зайця
Сьогодні, 11:10
В Іваничівському районі затримали браконьєра.
Зазначається, що чоловік у заборонений час, без належного дозволу проводив незаконне полювання у мисливських угіддях Іваничівської р/о УТМР, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Чоловік застрелив зайця. На нього склали протокол за частиною 2 статті 85 КУпАП.
Відповідно такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих за порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полюванння сума збитків, заподіяних мисливському господарству, становить 8 тисяч гривень.
Матеріали інспекція передасть до суду для притягнення порушника до відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначається, що чоловік у заборонений час, без належного дозволу проводив незаконне полювання у мисливських угіддях Іваничівської р/о УТМР, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Чоловік застрелив зайця. На нього склали протокол за частиною 2 статті 85 КУпАП.
Відповідно такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих за порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полюванння сума збитків, заподіяних мисливському господарству, становить 8 тисяч гривень.
Матеріали інспекція передасть до суду для притягнення порушника до відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Володимир-Волинській міськраді створили три фракції
Сьогодні, 11:17
На Волині виявили браконьєра, який застрелив зайця
Сьогодні, 11:10
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Сьогодні, 11:07