На Волині виявили браконьєра, який застрелив зайця

В Іваничівському районі затримали браконьєра.Зазначається, що чоловік у заборонений час, без належного дозволу проводив незаконне полювання у мисливських угіддях Іваничівської р/о УТМР, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Чоловік застрелив зайця. На нього склали протокол за частиною 2 статті 85 КУпАП.Відповідно такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих за порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полюванння сума збитків, заподіяних мисливському господарству, становить 8 тисяч гривень.Матеріали інспекція передасть до суду для притягнення порушника до відповідальності.