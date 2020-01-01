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На Волині виявили браконьєра, який застрелив зайця

На Волині виявили браконьєра, який застрелив зайця
В Іваничівському районі затримали браконьєра.

Зазначається, що чоловік у заборонений час, без належного дозволу проводив незаконне полювання у мисливських угіддях Іваничівської р/о УТМР, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Чоловік застрелив зайця. На нього склали протокол за частиною 2 статті 85 КУпАП.

Відповідно такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих за порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полюванння сума збитків, заподіяних мисливському господарству, становить 8 тисяч гривень.

Матеріали інспекція передасть до суду для притягнення порушника до відповідальності.

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Теги: браконьєр, заєць, Волинь
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