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У Володимир-Волинській міськраді створили три фракції

У Володимир-Волинській міськраді створили три фракції
У Володимир-Волинській міськраді створили три депутатські фракції.

Заяви про створення надійшли міському голові Ігорю Пальонці, за створення проголосували депутати ради під час засідання сесії 9-го грудня, - пише Буг.

Так, створили фракцію “За майбутнє”, до якої входять 10 осіб. Голова – депутат Андрій Гнатюк.

Створили фракції “Громадянська позиція”, голова – Павло Горошкевич та “Слуга Народу” – голова Микола Юнак.

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Теги: Володимир, міськрада
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