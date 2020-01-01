У Володимир-Волинській міськраді створили три фракції
Сьогодні, 11:17
У Володимир-Волинській міськраді створили три депутатські фракції.
Заяви про створення надійшли міському голові Ігорю Пальонці, за створення проголосували депутати ради під час засідання сесії 9-го грудня, - пише Буг.
Так, створили фракцію “За майбутнє”, до якої входять 10 осіб. Голова – депутат Андрій Гнатюк.
Створили фракції “Громадянська позиція”, голова – Павло Горошкевич та “Слуга Народу” – голова Микола Юнак.
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Заяви про створення надійшли міському голові Ігорю Пальонці, за створення проголосували депутати ради під час засідання сесії 9-го грудня, - пише Буг.
Так, створили фракцію “За майбутнє”, до якої входять 10 осіб. Голова – депутат Андрій Гнатюк.
Створили фракції “Громадянська позиція”, голова – Павло Горошкевич та “Слуга Народу” – голова Микола Юнак.
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