У Володимир-Волинській міськраді створили три фракції





Заяви про створення надійшли міському голові Ігорю Пальонці, за створення проголосували депутати ради під час засідання сесії 9-го грудня, - пише



Так, створили фракцію “За майбутнє”, до якої входять 10 осіб. Голова – депутат Андрій Гнатюк.



Створили фракції “Громадянська позиція”, голова – Павло Горошкевич та “Слуга Народу” – голова Микола Юнак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинській міськраді створили три депутатські фракції.Заяви про створення надійшли міському голові, за створення проголосували депутати ради під час засідання сесії 9-го грудня, - пише Буг Так, створили фракцію “За майбутнє”, до якої входять 10 осіб. Голова – депутатСтворили фракції “Громадянська позиція”, голова –та “Слуга Народу” – голова

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію