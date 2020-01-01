У Луцьку склали понад 100 постанов на людей, які не хотіли носити масок





Про це у коментарі Ольга Бузулук.



Постанови поліцейські виносили уже за новою статтею КУпАП.



«Постанови виносилися на місці. Протоколи направлено до суду», – пояснює речниця.



Нагадаємо: штрафи накладають поліцейські, представники санітарно-епідеміологічної служби чи органів місцевого самоврядування одразу ж, якщо помітять, що людина не носить маску у громадському місці. Проте штрафи не застосовуватимуться до неповнолітніх та за неносіння захисної маски на вулиці.



Верховна Рада 6 листопада ухвалила урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без захисних масок. Він передбачає штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це – від 170 до 255 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 21 листопада 2020 року за відсутність або неналежне носіння масок у громадських місцях луцькі поліцейські винесли 110 постанов.Про це у коментарі ІА «Конкурент» повідомила речниця ГУНП у Волинській областіПостанови поліцейські виносили уже за новою статтею КУпАП.«Постанови виносилися на місці. Протоколи направлено до суду», – пояснює речниця.Нагадаємо: штрафи накладають поліцейські, представники санітарно-епідеміологічної служби чи органів місцевого самоврядування одразу ж, якщо помітять, що людина не носить маску у громадському місці. Проте штрафи не застосовуватимуться до неповнолітніх та за неносіння захисної маски на вулиці.Верховна Рада 6 листопада ухвалила урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без захисних масок. Він передбачає штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це – від 170 до 255 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію