У Луцьку склали понад 100 постанов на людей, які не хотіли носити масок
Сьогодні, 13:30
З 21 листопада 2020 року за відсутність або неналежне носіння масок у громадських місцях луцькі поліцейські винесли 110 постанов.
Про це у коментарі ІА «Конкурент» повідомила речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук.
Постанови поліцейські виносили уже за новою статтею КУпАП.
«Постанови виносилися на місці. Протоколи направлено до суду», – пояснює речниця.
Нагадаємо: штрафи накладають поліцейські, представники санітарно-епідеміологічної служби чи органів місцевого самоврядування одразу ж, якщо помітять, що людина не носить маску у громадському місці. Проте штрафи не застосовуватимуться до неповнолітніх та за неносіння захисної маски на вулиці.
Верховна Рада 6 листопада ухвалила урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без захисних масок. Він передбачає штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це – від 170 до 255 грн.
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Про це у коментарі ІА «Конкурент» повідомила речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук.
Постанови поліцейські виносили уже за новою статтею КУпАП.
«Постанови виносилися на місці. Протоколи направлено до суду», – пояснює речниця.
Нагадаємо: штрафи накладають поліцейські, представники санітарно-епідеміологічної служби чи органів місцевого самоврядування одразу ж, якщо помітять, що людина не носить маску у громадському місці. Проте штрафи не застосовуватимуться до неповнолітніх та за неносіння захисної маски на вулиці.
Верховна Рада 6 листопада ухвалила урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без захисних масок. Він передбачає штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це – від 170 до 255 грн.
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