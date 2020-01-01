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У Луцьку склали понад 100 постанов на людей, які не хотіли носити масок

У Луцьку склали понад 100 постанов на людей, які не хотіли носити масок
З 21 листопада 2020 року за відсутність або неналежне носіння масок у громадських місцях луцькі поліцейські винесли 110 постанов.

Про це у коментарі ІА «Конкурент» повідомила речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук.

Постанови поліцейські виносили уже за новою статтею КУпАП.

«Постанови виносилися на місці. Протоколи направлено до суду», – пояснює речниця.

Нагадаємо: штрафи накладають поліцейські, представники санітарно-епідеміологічної служби чи органів місцевого самоврядування одразу ж, якщо помітять, що людина не носить маску у громадському місці. Проте штрафи не застосовуватимуться до неповнолітніх та за неносіння захисної маски на вулиці.

Верховна Рада 6 листопада ухвалила урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без захисних масок. Він передбачає штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це – від 170 до 255 грн.


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Теги: маски, порушення, Луцьк, 3 тижні
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