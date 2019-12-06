Сплять у шубах та валянках: у Луцьку мешканці будинку – без опалення. ВІДЕО





Як розповів



В кутових квартирах на стінах з'явилася цвіль, бо температура у квартирах не перевищує 10 градусів.



Про закриття котельні мешканців попереджали, - каже речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков. Її відімкнули через нерентабельність.



"Було запропоновано споживачам перейти на індивідуальне опалення, департамент ЖКГ взяв на себе зобов’язання максимально сприяти цьому", - розповів Антон Безносиков.



Начальниця волинського управління клієнтського сервісу "Волиньгазу" Ольга Тимощук каже, що міська рада пізно подала їм проєкти на погодження. З її слів, усе готове до підключення квартир до автономного опалення. На підприємстві чекають ініціативи від чиновників Луцькради.



Натомість в житлово-комунальному господарстві міста кажуть, що затримка з індивідуальним опаленням в будинку саме через газовиків.



"Ми у "Волиньгазі" отримали технічні умови, цей процес був у Волиньгазі, я вважаю, затягнутий, тому що технічні умови ми отримували там дуже довго", - каже заступниця начальника департаменту ЖКГ Надія Коленда.



Нині ж проєкти індивідуального опалення в будинку відправлені на експертизу, після цього буде оголошено тендер на виконання робіт. Коли їх завершать, наразі невідомо.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці 24-х квартир на вулиці Можайського, 4 у Луцьку – без теплопостачання. Котельня, звідки йшло тепло – навесні припинила роботу, а автономне опалення люди не можуть встановити, бо в міській раді не встигли вчасно оформити документи.Як розповів Суспільному житель однієї з квартир Олег Бабченко, люди ночують у валянках та шубах.В кутових квартирах на стінах з'явилася цвіль, бо температура у квартирах не перевищує 10 градусів.Про закриття котельні мешканців попереджали, - каже речник ДКП "Луцьктепло"Її відімкнули через нерентабельність."Було запропоновано споживачам перейти на індивідуальне опалення, департамент ЖКГ взяв на себе зобов’язання максимально сприяти цьому", - розповів Антон Безносиков.Начальниця волинського управління клієнтського сервісу "Волиньгазу" Ольга Тимощук каже, що міська рада пізно подала їм проєкти на погодження. З її слів, усе готове до підключення квартир до автономного опалення. На підприємстві чекають ініціативи від чиновників Луцькради.Натомість в житлово-комунальному господарстві міста кажуть, що затримка з індивідуальним опаленням в будинку саме через газовиків."Ми у "Волиньгазі" отримали технічні умови, цей процес був у Волиньгазі, я вважаю, затягнутий, тому що технічні умови ми отримували там дуже довго", - каже заступниця начальника департаменту ЖКГНині ж проєкти індивідуального опалення в будинку відправлені на експертизу, після цього буде оголошено тендер на виконання робіт. Коли їх завершать, наразі невідомо.

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