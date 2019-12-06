Сплять у шубах та валянках: у Луцьку мешканці будинку – без опалення. ВІДЕО
Сьогодні, 11:38
Мешканці 24-х квартир на вулиці Можайського, 4 у Луцьку – без теплопостачання. Котельня, звідки йшло тепло – навесні припинила роботу, а автономне опалення люди не можуть встановити, бо в міській раді не встигли вчасно оформити документи.
Як розповів Суспільному житель однієї з квартир Олег Бабченко, люди ночують у валянках та шубах.
В кутових квартирах на стінах з'явилася цвіль, бо температура у квартирах не перевищує 10 градусів.
Про закриття котельні мешканців попереджали, - каже речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков. Її відімкнули через нерентабельність.
"Було запропоновано споживачам перейти на індивідуальне опалення, департамент ЖКГ взяв на себе зобов’язання максимально сприяти цьому", - розповів Антон Безносиков.
Начальниця волинського управління клієнтського сервісу "Волиньгазу" Ольга Тимощук каже, що міська рада пізно подала їм проєкти на погодження. З її слів, усе готове до підключення квартир до автономного опалення. На підприємстві чекають ініціативи від чиновників Луцькради.
Натомість в житлово-комунальному господарстві міста кажуть, що затримка з індивідуальним опаленням в будинку саме через газовиків.
"Ми у "Волиньгазі" отримали технічні умови, цей процес був у Волиньгазі, я вважаю, затягнутий, тому що технічні умови ми отримували там дуже довго", - каже заступниця начальника департаменту ЖКГ Надія Коленда.
Нині ж проєкти індивідуального опалення в будинку відправлені на експертизу, після цього буде оголошено тендер на виконання робіт. Коли їх завершать, наразі невідомо.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як розповів Суспільному житель однієї з квартир Олег Бабченко, люди ночують у валянках та шубах.
В кутових квартирах на стінах з'явилася цвіль, бо температура у квартирах не перевищує 10 градусів.
Про закриття котельні мешканців попереджали, - каже речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков. Її відімкнули через нерентабельність.
"Було запропоновано споживачам перейти на індивідуальне опалення, департамент ЖКГ взяв на себе зобов’язання максимально сприяти цьому", - розповів Антон Безносиков.
Начальниця волинського управління клієнтського сервісу "Волиньгазу" Ольга Тимощук каже, що міська рада пізно подала їм проєкти на погодження. З її слів, усе готове до підключення квартир до автономного опалення. На підприємстві чекають ініціативи від чиновників Луцькради.
Натомість в житлово-комунальному господарстві міста кажуть, що затримка з індивідуальним опаленням в будинку саме через газовиків.
"Ми у "Волиньгазі" отримали технічні умови, цей процес був у Волиньгазі, я вважаю, затягнутий, тому що технічні умови ми отримували там дуже довго", - каже заступниця начальника департаменту ЖКГ Надія Коленда.
Нині ж проєкти індивідуального опалення в будинку відправлені на експертизу, після цього буде оголошено тендер на виконання робіт. Коли їх завершать, наразі невідомо.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин викрав із сумочки знайомої чималу суму грошей
Сьогодні, 12:07
Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління
Сьогодні, 11:49
Сплять у шубах та валянках: у Луцьку мешканці будинку – без опалення. ВІДЕО
Сьогодні, 11:38
У Володимир-Волинській міськраді створили три фракції
Сьогодні, 11:17
На Волині виявили браконьєра, який застрелив зайця
Сьогодні, 11:10