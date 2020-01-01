Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління

Синоптикрозповіла про погоду у найближчі дні.Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці."Південна, південно-західна циклонічність нарешті зсуне потужний антициклон, який стояв міцно кілька днів і приніс в Україну некомфортну, морозну та вітряну погоду", - йдеться у дописі.За словами синоптика, 10-го грудня в Україну прийде потепління.Температура повітря протягом дня коливатиметься близько нуля, на Заході очікують +2+6 градусів, на Півдні +4+8, в Криму до +12 градусів.Щоправда, найближчої ночі помірні морози, -3-9 градусів, ще затримаються у східних областях, на Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині. А на решті території України будуть або невеликі "мінуси" або близько нуля.Вітер у четвер, 10 грудня, буде знову сильний, із штормовими поривами, південно-східного напрямку. А от мокрий сніг та дощ найбільш ймовірні в західних областях, на півночі України (окрім Сумщини), в Одеській, Миколаївській, Вінницькій областях, частині Черкаської області, в Кропивницькому з районами.На решті теритотій – без істотних опадів.