У Луцьку небайдужий «здав» патрульним п'яного водія, який ледь не спричинив ДТП

Вчора, 8 грудня, ввечері заявник повідомив патрульним, що на вулиці Гнідавській водій автомобіля Renault, порушуючи ПДР, ледь не спричинив ДТП та виїхав на тротуар. Також заявник зауважив, що водій знаходиться у стані алкогольного сп’яніння та має намір поїхати геть.Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області.Поліцейські, які прибули за вказаною адресою, виявили на тротуарі автомобіль Renault Kangoo, в якого було пошкоджене ліве переднє колесо.При спілкуванні з водієм транспортного засобу патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов огляд на стан сп’яніння на місці пригоди. Результат — 1,88 проміле, що у 9 разів перевищує допустиму норму.Патрульні на нього склали адміністративний матеріал за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.