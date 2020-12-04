На Волині розшукують чоловіка, який має проблеми з пам'яттю. ФОТО
Сьогодні, 12:19
Волинські правоохоронці встановлюють місцезнаходження Ковальчука Віктора Олексійовича, 1978 року народження, жителя с. Верхи Камінь-Каширського району.
Про це повідомляє місцевий відділ поліції ГУНП у Волинській області.
Відомо, волинянин 4.12.2020 року пішов з дому та донині не повернувся.
Прикмети: високого зросту, середньої статури, волосся сивого кольору, у верхній щелепі має вставний зуб жовтого кольору.
Був одягнений в чорну зимову куртку, спортивний костюм з капюшоном чорного кольору, зимові черевики коричневого кольору. Телефону при собі не мав.
Зі слів близьких родичів, чоловік страждає короткочасними провалами в пам’яті.
Правоохоронці закликають всіх, хто володіє будь–якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного чоловіка, звертатись на лінію 102 або за телефоном: 068-33-55-399.
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Про це повідомляє місцевий відділ поліції ГУНП у Волинській області.
Відомо, волинянин 4.12.2020 року пішов з дому та донині не повернувся.
Прикмети: високого зросту, середньої статури, волосся сивого кольору, у верхній щелепі має вставний зуб жовтого кольору.
Був одягнений в чорну зимову куртку, спортивний костюм з капюшоном чорного кольору, зимові черевики коричневого кольору. Телефону при собі не мав.
Зі слів близьких родичів, чоловік страждає короткочасними провалами в пам’яті.
Правоохоронці закликають всіх, хто володіє будь–якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного чоловіка, звертатись на лінію 102 або за телефоном: 068-33-55-399.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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