На Волині розшукують чоловіка, який має проблеми з пам'яттю. ФОТО

Волинські правоохоронці встановлюють місцезнаходження, 1978 року народження, жителя с. Верхи Камінь-Каширського району.Про це повідомляє місцевий відділ поліції ГУНП у Волинській області.Відомо, волинянин 4.12.2020 року пішов з дому та донині не повернувся.високого зросту, середньої статури, волосся сивого кольору, у верхній щелепі має вставний зуб жовтого кольору.Був одягнений в чорну зимову куртку, спортивний костюм з капюшоном чорного кольору, зимові черевики коричневого кольору. Телефону при собі не мав.Зі слів близьких родичів, чоловік страждає короткочасними провалами в пам’яті.Правоохоронці закликають всіх, хто володіє будь–якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного чоловіка, звертатись на лініюабо за телефоном: