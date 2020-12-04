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На Волині розшукують чоловіка, який має проблеми з пам'яттю. ФОТО

На Волині розшукують чоловіка, який має проблеми з пам'яттю. ФОТО
Волинські правоохоронці встановлюють місцезнаходження Ковальчука Віктора Олексійовича, 1978 року народження, жителя с. Верхи Камінь-Каширського району.

Про це повідомляє місцевий відділ поліції ГУНП у Волинській області.

Відомо, волинянин 4.12.2020 року пішов з дому та донині не повернувся.

Прикмети: високого зросту, середньої статури, волосся сивого кольору, у верхній щелепі має вставний зуб жовтого кольору.

Був одягнений в чорну зимову куртку, спортивний костюм з капюшоном чорного кольору, зимові черевики коричневого кольору. Телефону при собі не мав.

Зі слів близьких родичів, чоловік страждає короткочасними провалами в пам’яті.

Правоохоронці закликають всіх, хто володіє будь–якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного чоловіка, звертатись на лінію 102 або за телефоном: 068-33-55-399.
На Волині розшукують чоловіка, який має проблеми з пам'яттю. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, чоловік
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