У Шацьку Volkswagen збив 22-річного хлопця





Про це Інформаційному агентству



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 8 грудня близько 23:30. Як відомо, постраждалий переходив проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом.



Внаслідок аварії хлопець отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Любомльської центральної районної лікарні. Наразі він проходить лікування.



Інформацію підтвердили у ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів надходило повідомлення про вище згадану дорожньо-транспортну пригоду. Аварія трапилася у селищі Шацьк, 20-річний водій Volkswagen Touareg, житель сусіднього села, наїхав на 22-річного пішохода. Постраждалого госпіталізували до лікарні.



Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинили потерпілому тілесні ушкодження).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Шацьк водій автомобіля Volkswagen Touareg збив 22-річного хлопця.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 8 грудня близько 23:30. Як відомо, постраждалий переходив проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом.Внаслідок аварії хлопець отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Любомльської центральної районної лікарні. Наразі він проходить лікування.Інформацію підтвердили у ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів надходило повідомлення про вище згадану дорожньо-транспортну пригоду. Аварія трапилася у селищі Шацьк, 20-річний водій Volkswagen Touareg, житель сусіднього села, наїхав на 22-річного пішохода. Постраждалого госпіталізували до лікарні.Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинили потерпілому тілесні ушкодження).

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