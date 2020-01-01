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У Шацьку Volkswagen збив 22-річного хлопця

У Шацьку Volkswagen збив 22-річного хлопця
У селищі Шацьк водій автомобіля Volkswagen Touareg збив 22-річного хлопця.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 8 грудня близько 23:30. Як відомо, постраждалий переходив проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом.

Внаслідок аварії хлопець отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Любомльської центральної районної лікарні. Наразі він проходить лікування.

Інформацію підтвердили у ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів надходило повідомлення про вище згадану дорожньо-транспортну пригоду. Аварія трапилася у селищі Шацьк, 20-річний водій Volkswagen Touareg, житель сусіднього села, наїхав на 22-річного пішохода. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинили потерпілому тілесні ушкодження).

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Теги: Шацьк, аварія, авто
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