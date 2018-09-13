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Уже добу 14 гірників залишаються під землею: у Нововолинську – протести

Уже добу 14 гірників залишаються під землею: у Нововолинську – протести
9-го грудня шахтарі копалень Нововолинська продовжують акції протесту.

Працівники шахти «№ 9 Нововолинська» та «Бужанська» відмовилися працювати та прийшли під адмінбудівлю ДП «Волиньвугілля», - пише Буг.

Шахтарі не задоволені роботою чинного керівництва та умовами праці. Вимагають погашення заборгованості із заробітної плати.

Також голова НПГУ Михайло Волинець у фейсбуці повідомив, що гірники 2 зміни шахти «Бужанська» зі вчорашнього дня, 8-го грудня, залишаються під землею – відмовляються виїхати з шахти. На цей час на шахті працює слідча група поліцейських

Як стало відомо журналістам БУГу на місці, де протестують шахтарі, уже добу 14 гірників залишаються під землею на знак протесту.

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Теги: гірники, Нововолинськ, протест
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