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У Луцьку відбудеться благодійний ярмарок на підтримку хворої на рак 17-річної дівчини

У Луцьку відбудеться благодійний ярмарок на підтримку хворої на рак 17-річної дівчини
У Луцьку 18 грудня відбудеться благодійний ярмарок «Хвиля добра», на якому збиратимуть кошти на лікування Альбіни Ярмолюк.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

До організації акції долучилось багато небайдужих осіб та організацій. Символічно, що основний внесок у добру справу робить громадська організація «Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку» та її вихованці. Протягом двох останніх місяців сонячні діти малюють, виготовляють новорічні іграшки, картини, листівки своїми руками. Ці, зроблені із любов’ю, вироби можна буде придбати під час ярмарку.

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Крім того, там можна буде придбати інші речі: авторські книжки, хендмейд вироби, картини, які приносять організаторам акції творчі люди.

Інфомують, що 18 грудня планують не тільки продаж виробів, адже цього дня організатори передбачили й діяльність резиденції Святого Миколая. Можна також буде поласувати смачненьким у кав’ярні-кондитерії «Старе місто» та придбати солодощі до свята.

Місце проведення благодійного ярмарку – кав’ярня-кондитерія «Старе місто» (вул. Драгоманова, 11, поруч із музеєм-аптекою). Тривалість: 10.00-18.00. Проте благодійний продаж виробів триватиме у кав’ярні-кондитерії «Старе місто» до 14 січня 2021 року.


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Теги: ярмарок, благодійність, Луцьк
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