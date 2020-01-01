В Україні планують ввести економічний паспорт: в чому його суть





Про це розповів колишній президент Грузії, чинний голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі в ефірі телеканалу "Україна 24", передає



Саакашвілі пояснив, що "економічний паспорт українця" означатиме для держави полегшення процесу видобування корисних копалин і можливість для країни забезпечувати себе повністю газом. Крім того, впровадження такого паспорту дозволить отримувати гроші українцям від того, що будуть видобуватися ресурси.



"Якщо Україна видобуватиме газ, а за нашими законами це дуже спрощується, то кожен українець матиме економічний паспорт, куди гроші від титану, від урану, а Росія зараз спеціально блокує, щоб ми не видобували титан, уран, газ те ж саме, практично Україна була в колоніальній залежності в сенсі природних копалин - все це ми зараз полегшуємо, і кожен українець матиме паспорт з народження, куди гроші капатимуть від того, що ресурси будуть видобуватися. Це створюватиме робочі місця, це даватиме доходи українцям", - пояснив Саакашвілі.



Зазначимо, що про "економічний паспорт українця" йшлося ще у передвиборчій програмі нинішнього президента України Володимира Зеленського. Передбачалося, що кожен українець, народжений після 1 січня 2021 року, зможе накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природніх благ. А в подальшому, після досягнення громадянами повноліття, вони зможуть перераховувати кошти на особисті рахунки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Економічний паспорт українця" може незабаром з'явитися в державі. Його наразі розробляють і він сприятиме додатковому створенню робочих місць і даватиме доходи українцям.Про це розповів колишній президент Грузії, чинний голова виконавчого комітету Національної ради реформ Українив ефірі телеканалу "Україна 24", передає "ТСН" Саакашвілі пояснив, що "економічний паспорт українця" означатиме для держави полегшення процесу видобування корисних копалин і можливість для країни забезпечувати себе повністю газом. Крім того, впровадження такого паспорту дозволить отримувати гроші українцям від того, що будуть видобуватися ресурси."Якщо Україна видобуватиме газ, а за нашими законами це дуже спрощується, то кожен українець матиме економічний паспорт, куди гроші від титану, від урану, а Росія зараз спеціально блокує, щоб ми не видобували титан, уран, газ те ж саме, практично Україна була в колоніальній залежності в сенсі природних копалин - все це ми зараз полегшуємо, і кожен українець матиме паспорт з народження, куди гроші капатимуть від того, що ресурси будуть видобуватися. Це створюватиме робочі місця, це даватиме доходи українцям", - пояснив Саакашвілі.Зазначимо, що про "економічний паспорт українця" йшлося ще у передвиборчій програмі нинішнього президента України Володимира Зеленського. Передбачалося, що кожен українець, народжений після 1 січня 2021 року, зможе накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природніх благ. А в подальшому, після досягнення громадянами повноліття, вони зможуть перераховувати кошти на особисті рахунки.

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