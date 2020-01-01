В Україні планують ввести економічний паспорт: в чому його суть
Сьогодні, 19:37
Економічний паспорт українця" може незабаром з'явитися в державі. Його наразі розробляють і він сприятиме додатковому створенню робочих місць і даватиме доходи українцям.
Про це розповів колишній президент Грузії, чинний голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі в ефірі телеканалу "Україна 24", передає "ТСН".
Саакашвілі пояснив, що "економічний паспорт українця" означатиме для держави полегшення процесу видобування корисних копалин і можливість для країни забезпечувати себе повністю газом. Крім того, впровадження такого паспорту дозволить отримувати гроші українцям від того, що будуть видобуватися ресурси.
"Якщо Україна видобуватиме газ, а за нашими законами це дуже спрощується, то кожен українець матиме економічний паспорт, куди гроші від титану, від урану, а Росія зараз спеціально блокує, щоб ми не видобували титан, уран, газ те ж саме, практично Україна була в колоніальній залежності в сенсі природних копалин - все це ми зараз полегшуємо, і кожен українець матиме паспорт з народження, куди гроші капатимуть від того, що ресурси будуть видобуватися. Це створюватиме робочі місця, це даватиме доходи українцям", - пояснив Саакашвілі.
Зазначимо, що про "економічний паспорт українця" йшлося ще у передвиборчій програмі нинішнього президента України Володимира Зеленського. Передбачалося, що кожен українець, народжений після 1 січня 2021 року, зможе накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природніх благ. А в подальшому, після досягнення громадянами повноліття, вони зможуть перераховувати кошти на особисті рахунки.
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Про це розповів колишній президент Грузії, чинний голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі в ефірі телеканалу "Україна 24", передає "ТСН".
Саакашвілі пояснив, що "економічний паспорт українця" означатиме для держави полегшення процесу видобування корисних копалин і можливість для країни забезпечувати себе повністю газом. Крім того, впровадження такого паспорту дозволить отримувати гроші українцям від того, що будуть видобуватися ресурси.
"Якщо Україна видобуватиме газ, а за нашими законами це дуже спрощується, то кожен українець матиме економічний паспорт, куди гроші від титану, від урану, а Росія зараз спеціально блокує, щоб ми не видобували титан, уран, газ те ж саме, практично Україна була в колоніальній залежності в сенсі природних копалин - все це ми зараз полегшуємо, і кожен українець матиме паспорт з народження, куди гроші капатимуть від того, що ресурси будуть видобуватися. Це створюватиме робочі місця, це даватиме доходи українцям", - пояснив Саакашвілі.
Зазначимо, що про "економічний паспорт українця" йшлося ще у передвиборчій програмі нинішнього президента України Володимира Зеленського. Передбачалося, що кожен українець, народжений після 1 січня 2021 року, зможе накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природніх благ. А в подальшому, після досягнення громадянами повноліття, вони зможуть перераховувати кошти на особисті рахунки.
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