Луцька лікарка розповіла, чому у деяких жінок трапляється завмерла вагітність

Діагноз «завмерла вагітність» чують приблизно 10-15% жінок із загальної кількості вагітних. За статистикою, приблизно 80% завмирання вагітностей припадає на ранні терміни.Чому так стається, як вчасно розпізнати проблему та що робити у подібних випадках? Про це журналісти видання Район.Медицина розпитали у лікарки акушерки-гінекологині відділення ургентної гінекології Луцької міської клінічної лікарні– Насамперед різке припинення явищ токсикозу. Якщо з’являється ниючий чи тягучий біль внизу живота і мажучі виділення зі статевих шляхів, то викидень вже почався. Це привід негайно звернутися до лікаря, який огляне і відмітить затримку росту матки. Призначить УЗД (де виявлять відсутність серцебиття плоду або припинення росту плідного яйця), а також направить на визначення рівня хоріонічного гонадотропіну (гормону вагітності) у крові. «Хоріонічний» – тому що він виробляється хоріоном (це оболонка ембріона, з якої надалі утворюється плацента), «гонадотропін» – діє на статеві органи (гонади) матері, налаштовуючи їх на підтримку вагітності. Висновок УЗД є вирішальним для вагітної, тому, зазвичай, воно приймається консиліумом і якщо є сумніви, то виконується повторно через декілька днів.– Єдиним методом лікування в даній ситуації є «евакуація» вмісту порожнини матки інструментальним або медикаментозно в залежності від терміну вагітності і конкретної клінічної ситуації.– Найперше, важливо визначити причину завмирання вагітності. Однозначно, на ранніх термінах це – хромосомні аберації або перебудови (порушення структури хромосом). Вони можуть бути і випадковими, проте якщо повторюються більше двох вагітностей, це розцінюється як системне явище і дуже часто потребує репродуктивних технологій.Друга причина, яка часто зустрічається, це гормональна недостатність. І навіть якщо до настання вагітності рівень прогестерону та естрадіолу був більш-менш нормальним, то при настанні вагітності є «збої», тому ці рівні потрібно моніторити.Ми завжди рекомендуємо обстежуватися перед плануванням вагітності. Чому? Тому що, запальні захворювання статевих органів теж призводять до завмирання вагітності. Бувають випадки, що мазки – в нормі, а вагітність завмерла. Річ у тому, що коли інфекційний агент або патоген «оселився» в порожнині матки (це називається хронічний ендометрит), то симптоматики може й не бути. Тому, рекомендуємо провести гістероскопію із взяттям матеріалу на дослідження, тоді призначене лікування істотно покращить прогноз. Такий метод, тобто, гітероскопію ми успішно проводимо у нашій лікарні.Наступна причина – патологія системи гемостазу. Гемостаз – це фізіологічний процес в крові, який виконує захисну роль в організмі при кровотечі чи тромбоутворенні. Це згортальна і протизгортальна системи крові. Ці дві ланки повинні бути в рівновазі і доповнювати одна одну. Гіперкоагуляція веде до гіпоксії плідного яйця і недостатності надходження поживних речовин, а гіпокоагуляція заважає хоріону закріпитися в матці. Щоб передбачити це в жінок з групи ризику, їх обстежують на генетичну схильність до підвищення тромбоутворення та визначають гени гемостазу, а під час вагітності повторюють коагулограму (комплексний аналіз крові для оцінки гемостазу).Менш поширена імунологічна причина. Знаємо, що ембріон на ½ несе генотип батька, тому відповідно, сприймається імунологічною системою жінки як чужорідний. Так і повинно бути, але тоді імунна система жінки має перемикатися на продукцію блокувальних антитіл. Якщо активність імунної системи знижена, то такі антитіла не будуть продукуватися або їх продукція буде знижена. А якщо активність імунної системи підвищена, то переважатимуть агресивні антитіла. У цьому випадку без допомоги імунолога не обійтися, адже це величезний пласт інформації.На сьогодні достатньо добре виявлений і антифосфоліпідний синдром. Ще один варіант порушення імунної системи полягає в підвищенні активності норм кілерів. Проблеми можуть виникнути і в разі несумісності пари за генами.Серед інших причин не можна оминути ендокринні захворювання матері, TORCH-інфекції, інтоксикацію алкоголем, стреси, надмірне фізичне навантаження.– Однозначно є! Запорука цього: обстеження і усунення причини, що спричинила завмирання вагітності. Прийом призначених лікарем вітамінів (фолієвої кислоти і Д), можливо, і гормональних контрацептивів.– Моя порада: під час вагітності і на етапі її планування необхідно правильно харчуватися, не приймати ліки без рекомендацій акушера-гінеколога, потрібно відмовитися від куріння та вживання алкоголю та важких фізичних навантажень.А головне: не втрачати надію і тоді обов'язково вагітність завершиться народженням здорової дитини.