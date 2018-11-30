У Луцьку чоловік намагався себе вбити, порізавши ножем шию





Про це Інформаційному агентству



Трагедія сталася 8 грудня зранку в одній із багатоповерхівок на вулиці 8-го Березня. 32-річного чоловіка доправили в лікарню, де йому надали медичну допомогу.



Як повідомив у коментарі ІА Волинські Новини заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, під ранок 8 грудня госпіталізували пацієнта з ножовим пораненням у шию. Наразі він перебуває у лікарні. Стан постраждалого чоловіка – стабільний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку молодий чоловік намагався покінчити життя самогубством.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Трагедія сталася 8 грудня зранку в одній із багатоповерхівок на вулиці 8-го Березня. 32-річного чоловіка доправили в лікарню, де йому надали медичну допомогу.Як повідомив у коментарі ІА Волинські Новини заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні, під ранок 8 грудня госпіталізували пацієнта з ножовим пораненням у шию. Наразі він перебуває у лікарні. Стан постраждалого чоловіка – стабільний.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію