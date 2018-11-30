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У Луцьку чоловік намагався себе вбити, порізавши ножем шию

У Луцьку чоловік намагався себе вбити, порізавши ножем шию
У Луцьку молодий чоловік намагався покінчити життя самогубством.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія сталася 8 грудня зранку в одній із багатоповерхівок на вулиці 8-го Березня. 32-річного чоловіка доправили в лікарню, де йому надали медичну допомогу.

Як повідомив у коментарі ІА Волинські Новини заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, під ранок 8 грудня госпіталізували пацієнта з ножовим пораненням у шию. Наразі він перебуває у лікарні. Стан постраждалого чоловіка – стабільний.

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Теги: Луцьк, самогубство, чоловік
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