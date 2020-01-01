У «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*
Сьогодні, 14:32
У «StrikeCity», що розташований у торгово-розважальному центрі «ПортCity», щочетверга – День боулера.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Зазначається, що вартість однієї години гри – 100 гривень.
Тож усіх охочих запрошують у заклад, який знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1, 2-й поверх ТРЦ ПортCity.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Зазначається, що вартість однієї години гри – 100 гривень.
Тож усіх охочих запрошують у заклад, який знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1, 2-й поверх ТРЦ ПортCity.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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