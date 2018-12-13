У Рівному таксисти провчили чоловіка, який відмовлявся платити за проїзд





Відео поширювали в мережі. Йшлось про те, що пасажир відмовився платити за послугу. Йдеться про 3 тисячі гривень, - пише

Інцидент стався увечері 8 грудня.



У коментарях під дописом повідомили, що такі «розбірки» влаштували таксисти. Мовляв, пасажир відмовився платити за послугу. Мова йшла про 3 тисячі гривень.



Речниця патрульної поліції Рівненщина Оксана Юрченко підтвердила факт конфлікту і повідомила, що таким чином група таксистів вирішили покарати чоловіка.



"Вони облили обличчя пасажира зеленкою", - зазначила речниця патрульних.



Також поліцейські з’ясували, цей чоловік вже не вперше відмовляється платити за отримані послуги. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному таксисти влаштували самосуд над пасажиром, який відмовлявся платити за проїзд.Відео поширювали в мережі. Йшлось про те, що пасажир відмовився платити за послугу. Йдеться про 3 тисячі гривень, - пише Радіо трек.

Інцидент стався увечері 8 грудня.У коментарях під дописом повідомили, що такі «розбірки» влаштували таксисти. Мовляв, пасажир відмовився платити за послугу. Мова йшла про 3 тисячі гривень.Речниця патрульної поліції Рівненщинапідтвердила факт конфлікту і повідомила, що таким чином група таксистів вирішили покарати чоловіка."Вони облили обличчя пасажира зеленкою", - зазначила речниця патрульних.Також поліцейські з’ясували, цей чоловік вже не вперше відмовляється платити за отримані послуги. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

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