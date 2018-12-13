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У Рівному таксисти провчили чоловіка, який відмовлявся платити за проїзд

У Рівному таксисти провчили чоловіка, який відмовлявся платити за проїзд
У Рівному таксисти влаштували самосуд над пасажиром, який відмовлявся платити за проїзд.

Відео поширювали в мережі. Йшлось про те, що пасажир відмовився платити за послугу. Йдеться про 3 тисячі гривень, - пише Радіо трек.

Інцидент стався увечері 8 грудня.

У коментарях під дописом повідомили, що такі «розбірки» влаштували таксисти. Мовляв, пасажир відмовився платити за послугу. Мова йшла про 3 тисячі гривень.

Речниця патрульної поліції Рівненщина Оксана Юрченко підтвердила факт конфлікту і повідомила, що таким чином група таксистів вирішили покарати чоловіка.

"Вони облили обличчя пасажира зеленкою", - зазначила речниця патрульних.

Також поліцейські з’ясували, цей чоловік вже не вперше відмовляється платити за отримані послуги. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.


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Теги: таксисти, Рівне, пасажир, самосуд
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