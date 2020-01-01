У Володимирі школу перевели на дистанційне навчання, бо захворіли багато вчителів





Про це повідомили на офіційній сторінці міської влади у фейсбуці.



Так, начальник управління освіти, молоді та спорту Вячеслав Петрук повідомив, що ЗОШ №1 переводять на дистанційне навчання через високий рівень (понад 30%) захворюваності вчителів.



З 10-го грудня навчально-виховний процес у місцевому навчальному закладі ЗОШ №1 відбуватиметься дистанційно. За попередніми даними, дистанційно учні навчатимуться до 18-го грудня.

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