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У Володимирі школу перевили на дистанційне навчання, бо захворіли багато вчителів

У Володимирі школу перевили на дистанційне навчання, бо захворіли багато вчителів
У Володимирі-Волинському школу №1 переводять на дистанційне навчання.

Про це повідомили на офіційній сторінці міської влади у фейсбуці.

Так, начальник управління освіти, молоді та спорту Вячеслав Петрук повідомив, що ЗОШ №1 переводять на дистанційне навчання через високий рівень (понад 30%) захворюваності вчителів.

З 10-го грудня навчально-виховний процес у місцевому навчальному закладі ЗОШ №1 відбуватиметься дистанційно. За попередніми даними, дистанційно учні навчатимуться до 18-го грудня.

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Теги: Володимир, школа, карантин
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