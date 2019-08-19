Арештували волинянина, який табуреткою вбив чоловіка





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



Як повідомлялося раніше, 4 грудня



Примітка: згідно із санкцією п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині з корисливих мотивів, карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд обрав 37-річному мешканцю Нововолинська, який вбив чоловіка з корисливих мотивів, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Як повідомлялося раніше, 4 грудня чоловік наніс удари табуретом по голові за місцем проживання потерпілого, що в місті Нововолинську , від яких останній помер, при цьому заволодівши належними потерпілому речами та банківськими картками.згідно із санкцією п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині з корисливих мотивів, карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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