Арештували волинянина, який табуреткою вбив чоловіка
Сьогодні, 17:41
Суд обрав 37-річному мешканцю Нововолинська, який вбив чоловіка з корисливих мотивів, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Як повідомлялося раніше, 4 грудня чоловік наніс удари табуретом по голові за місцем проживання потерпілого, що в місті Нововолинську, від яких останній помер, при цьому заволодівши належними потерпілому речами та банківськими картками.
Примітка: згідно із санкцією п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині з корисливих мотивів, карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Як повідомлялося раніше, 4 грудня чоловік наніс удари табуретом по голові за місцем проживання потерпілого, що в місті Нововолинську, від яких останній помер, при цьому заволодівши належними потерпілому речами та банківськими картками.
Примітка: згідно із санкцією п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині з корисливих мотивів, карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
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