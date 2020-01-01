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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Локдаун в Україні буде з 8 до 24 січня. ОФІЦІЙНО

Локдаун в Україні буде з 8 до 24 січня. ОФІЦІЙНО
Жорсткий карантин до кінця 2020-го року вже не вводитимуть. Натомість локдаун діятиме з 8 до 24 січня 2021 року включно.

Про це під час чергового засідання уряду 9 грудня повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

«Медична система, за даними МОЗ, зараз витримує ту кількість хворих, яка є», - сказав Шмигаль.

Посилені карантинні заходи уряді назвали «зимові канікули заради безпеки».

«Це робиться для того, аби не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності. Посилені карантинні обмеження бенеть для того, аби розірвати ланцюг захворюваності», - сказав Шмигаль.

Що саме передбачатиме посилений карантин:

- Заборону роботи кафе, ресторанів, барів, крім доставки і роботи у форматі «на виніс».

- Заборону роботи магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, театрів, а також ТРЦ, за винятком ситуацій, коли у ТРЦ дозволена лише торгівля продуктами харчування, ліками, медпрепаратами, засобами гігієни та побутової хімії.

- Заборону будь-яких розважальних, рекламних, культурних, спортивних, масових заходів.

Будуть відправлені на канікули усі заклади освіти, окрім дитсадків.

Утім, продовжить працювати громадський транспорт.

Працюватимуть продуктові магазини, банки, готелі, поштові оператори.

Рішення уряд прийме під час сьогоднішнього позачергового засідання, яке оголосять одразу після того, як закінчиться чергове засідання, що триває станом на 15:55 9 грудня.


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Теги: уряд, локдаун, карантин
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