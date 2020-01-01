«Буде і мені нормально, і вам харашо»: на Волині п'яний водій фури пропонував поліцейським хабар





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Як виявилось, він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.



«Командир, не пиши, давай договоримся, скажи скільки…», «Я порушив, і ви порушите, буде і мені нормально, і вам харашо…», - як тільки не намагався порушник уникнути адмінвідповідальності, а під час складання протоколів громадянин, незважаючи на неодноразові попередження, поклав 200 доларів у службовий автомобіль.



Поліцейські на місце викликали слідчо-оперативну групу, ті зафіксували факт дачі неправомірної вигоди, гроші вилучили.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування ще триває. Окрім цього, на порушника склали ряд адмінпротоколів.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 грудня близько четвертої години ранку в Любомльському районі працівники сектору реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили вантажний автомобіль, за кермом якого перебував мешканець Житомира.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Як виявилось, він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.«Командир, не пиши, давай договоримся, скажи скільки…», «Я порушив, і ви порушите, буде і мені нормально, і вам харашо…», - як тільки не намагався порушник уникнути адмінвідповідальності, а під час складання протоколів громадянин, незважаючи на неодноразові попередження, поклав 200 доларів у службовий автомобіль.Поліцейські на місце викликали слідчо-оперативну групу, ті зафіксували факт дачі неправомірної вигоди, гроші вилучили.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування ще триває. Окрім цього, на порушника склали ряд адмінпротоколів.

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