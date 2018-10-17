У кінотеатрі «PremierCity» – знижки на квитки*
Сьогодні, 16:55
У «PremierCity» діють знижки на квитки у кіно.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Так, для дошкільнят, школярів, студентів, учасників АТО та членів їх сімей, людей з інвалідністю 1-3 групи, пенсіонерів – знижка 10 гривень
(вартість квитка не може бути нижчою, мінімальної ціни, встановленої дистриб‘ютором).
Зазначають, що щодня на сеанси до 11:59 години – кіно за 35 гривень.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Так, для дошкільнят, школярів, студентів, учасників АТО та членів їх сімей, людей з інвалідністю 1-3 групи, пенсіонерів – знижка 10 гривень
(вартість квитка не може бути нижчою, мінімальної ціни, встановленої дистриб‘ютором).
Зазначають, що щодня на сеанси до 11:59 години – кіно за 35 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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