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У кінотеатрі «PremierCity» – знижки на квитки*

У кінотеатрі «PremierCity» – знижки на квитки*
У «PremierCity» діють знижки на квитки у кіно.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Так, для дошкільнят, школярів, студентів, учасників АТО та членів їх сімей, людей з інвалідністю 1-3 групи, пенсіонерів – знижка 10 гривень
(вартість квитка не може бути нижчою, мінімальної ціни, встановленої дистриб‘ютором).

Зазначають, що щодня на сеанси до 11:59 години – кіно за 35 гривень.

У кінотеатрі «PremierCity» – знижки на квитки*

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Теги: знижки, кіно
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