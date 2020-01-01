Де на Волині будуть відключати світло 10 грудня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 9:00-17:00Водонапірна вежа, вул.Залізничнас. Бубнів вул. Залізнична 12-69.1. 9:00–17:00Горохівська лікарня ветеринарної медицини,Церква - вул. Козацька,ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія. м. Горохів:вул. Берестецька: 9, 9А,2. КТП-420 м. Горохів 9:00–17:00 Горохівське ВУЖКГ,ДП"Горохівське ЛМГ",ДПРЧ-5 УДСНС України,ФОП Шевчук В.О.,ФОП Клемба В.Б.,ЗбиральТ.І.,ФОП Магурчак В.М,ФОП Грабарчук Т.М.,ФОП Зубрицька М.В.,ФОП Янюк В.І. м. Горохів:вул. Чкалова,пров. Чкалова,вул. Чорновола,вул. Козацька,вул. Сливки,вул. Козацька,вул. Берестецька,вул. Чорновола.3. ЗТП-44 м. Горохів 9:00–17:00 Горохівське ВУЖКГ,ФОП Данилюк С.В.,ВАТ "Агротехсервіс",ФОП Янюк О.І.,Садовець Л.В.,ФОП Данилюк П.Ф.,ФОП Бабіляс А.П.,ФОП Зубко П.Р. м. Горохів:м. Горохів:вул. Козацька: 71, 71а, 94.4. ЗТП-495 м. Горохів 9:00–17:00 ФОП Вавренюк А.Ю,Будинок- Інтернат,Горохівське ВУЖКГ,ПП "Олдем",ФОП Іщук М.В.,КЕВ В.Волинський - Адмінбудинок (військомат),ФОП Дубик С.В,АШ ТСОУ м. Горохів:будинкивул. Ватутіна, 14а, 14б, 16, 29, 31, 37, 39.1. 10:00-16:00АЗС Павлівка, ФОП Савчук, ФОП Глазов, аптека Рак, м-н ВОК. с.Павлівка вул.Незалежності 39-47.1. 9:30 - 16:00ПП Чмух В.В. (торговий павільйон), ПАТ «Ковельмолоко» (пункт заготівлі), ПП Шумік Л.М. (маг. «Пролісок») с. Воєгоще, вул.Шкільна,вул.Молодіжна2. 9:40 - 17:00ПП Сус А.І. (ДКУ),с. Раків-Ліс, вул.Бригадна,вул.Шкільна, пров.Шкільний,вул.Гагаріна, вул.Паркова1. 9:00-17:00с. ЧимеринТзОВ "УКРТАУЕР" – мобільна станціяс. Чемеринвул. Садова, буд. 1-6вул. Гагаріна.1.9:00-17:00Голобський психоневрологічний інтернатФілія "Оператор газотранспортної системиУкраїни" Акціонерного товариства"Укртрансгаз"Голобська селищна рада смт.Голоби2. ПЛ-0,4кВ КТП-361 9:00-17:00 Ковельське міжрайонне управління водногоГосподарстваФ.О. Чапко М.Вс.Новий Мосир3. ПЛ-10кВ Л.37-08(ТП-577, ТП-399,ТП-132(а), ТП-9(а)) 9:00-17:00 с.Білинс.Колодяжне4. ПЛ-0,4кВ КТП-109:00-17:00ТзОВ "ВІРА-1" с.Дроздні1. 9:30-17:00с.Козлів: магазин, школа, БК, дитсадок, приміщення с/р, олійня, свинарник;смт.Локачі: гуртожиток ПТУ, промбаза, сушарки смт.Локачі – частково,с. Козлів - повністю2. Л-2 від КТП-82 9:00-17:00 -- с.Маньків вул. Першотравнева,вул.Грушевського, вул.8-го БерезняВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ 04кВ ЩТП-550 9:00-17:00 с Радехів2. ПЛ04кВ КТП-200 10:00-17:00 Школа с.Голядин, Магазин с.Голядин, Церква с.Голядин, Скважина с.Голядин, млин-кузня с ГолядинВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00м-н Хлібс.Благодатневул.Шевченка 1а,б,в,1-17,2а,2-18вул.Лісова 3,6,15,17,14-58вул. Чкалова 2-18,1-17вул.Волинська 9-17вул. Незалежності 49-67,50вул. Шевченка 1а,б,в,1-17,2а,2-181. ПЛ-10 кВ Л75-05 9:30-16:00 Дитячий садок, Школа, Церква с.Сільця-Гірницькі. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Станція мобільного звязку, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ" Станція мобільного звязку, Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро", Фізична особа Ващук Віталій Іванович Майстерня с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" СКЗ. с.Гірники. частково с.Гірники, Сільця-Гірницькі.1. 09:00-17:00Волинське мисливсько-рибальське виробниче підприємство. м.Рожище, вул.Чехова м.Рожище, вул.Чехова,1-39,(пепарні),8-14,(парні)вул.Ліпкана,(повністю)вул.Шевченка 61,67,2. ПЛ-0,4 кВ ТП-8 09:00-17:00 с.Тростянка (магазин) с.Тростянка, вул.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул.Нова, 1-73. ПЛ-0,4 кВ ТП-508 Л-2 09:00-17:00 ПЛ-0,4 кВ ТП-508_Л-24. ПЛ-0,4 кВ ТП-138 09:00-17:00 м.Рожище, вул.Дорошенка, 5-43, 2-28, 3а, Чайковського, 21, Макаренка, 2-105. ПЛ-0,4 кВ ТП-107 09:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, піцерія, торговиі кіоскі, магазин-бар, відділ освіти, дитсадок. м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Грушевського, І.Франка, 13-19, 1Травня,1-286. ПЛ-0,4 кВ ТП-470 09:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, пров.Ватутіна, Симоненка, Жуковського.1. 09:00-16:00с. Глухивул Денисова, Лугова, ПідозірнаВимкнень споживачів не заплановано