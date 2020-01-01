Де на Волині будуть відключати світло 10 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
Водонапірна вежа, вул.Залізнична
с. Бубнів вул. Залізнична 12-69.
Горохівський район
1. 9:00–17:00
Горохівська лікарня ветеринарної медицини,
Церква - вул. Козацька,
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія. м. Горохів:
вул. Берестецька: 9, 9А,
2. КТП-420 м. Горохів 9:00–17:00 Горохівське ВУЖКГ,
ДП"Горохівське ЛМГ",
ДПРЧ-5 УДСНС України,
ФОП Шевчук В.О.,
ФОП Клемба В.Б.,
ЗбиральТ.І.,
ФОП Магурчак В.М,
ФОП Грабарчук Т.М.,
ФОП Зубрицька М.В.,
ФОП Янюк В.І. м. Горохів:
вул. Чкалова,
пров. Чкалова,
вул. Чорновола,
вул. Козацька,
вул. Сливки,
вул. Козацька,
вул. Берестецька,
вул. Чорновола.
3. ЗТП-44 м. Горохів 9:00–17:00 Горохівське ВУЖКГ,
ФОП Данилюк С.В.,
ВАТ "Агротехсервіс",
ФОП Янюк О.І.,
Садовець Л.В.,
ФОП Данилюк П.Ф.,
ФОП Бабіляс А.П.,
ФОП Зубко П.Р. м. Горохів:
м. Горохів:
вул. Козацька: 71, 71а, 94.
4. ЗТП-495 м. Горохів 9:00–17:00 ФОП Вавренюк А.Ю,
Будинок- Інтернат,
Горохівське ВУЖКГ,
ПП "Олдем",
ФОП Іщук М.В.,
КЕВ В.Волинський - Адмінбудинок (військомат),
ФОП Дубик С.В,
АШ ТСОУ м. Горохів:
будинки
вул. Ватутіна, 14а, 14б, 16, 29, 31, 37, 39.
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
АЗС Павлівка, ФОП Савчук, ФОП Глазов, аптека Рак, м-н ВОК. с.Павлівка вул.Незалежності 39-47.
Камінь-Каширський район
1. 9:30 - 16:00
ПП Чмух В.В. (торговий павільйон), ПАТ «Ковельмолоко» (пункт заготівлі), ПП Шумік Л.М. (маг. «Пролісок») с. Воєгоще, вул.Шкільна,
вул.Молодіжна
2. 9:40 - 17:00
ПП Сус А.І. (ДКУ),
с. Раків-Ліс, вул.Бригадна,
вул.Шкільна, пров.Шкільний,
вул.Гагаріна, вул.Паркова
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
с. Чимерин
ТзОВ "УКРТАУЕР" – мобільна станція
с. Чемерин
вул. Садова, буд. 1-6
вул. Гагаріна.
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Голобський психоневрологічний інтернат
Філія "Оператор газотранспортної системи
України" Акціонерного товариства"Укртрансгаз"
Голобська селищна рада смт.Голоби
2. ПЛ-0,4кВ КТП-361 9:00-17:00 Ковельське міжрайонне управління водного
Господарства
Ф.О. Чапко М.В
с.Новий Мосир
3. ПЛ-10кВ Л.37-08
(ТП-577, ТП-399,
ТП-132(а), ТП-9(а)) 9:00-17:00 с.Білин
с.Колодяжне
4. ПЛ-0,4кВ КТП-10
9:00-17:00
ТзОВ "ВІРА-1" с.Дроздні
Локачинський район
1. 9:30-17:00
с.Козлів: магазин, школа, БК, дитсадок, приміщення с/р, олійня, свинарник;
смт.Локачі: гуртожиток ПТУ, промбаза, сушарки смт.Локачі – частково,
с. Козлів - повністю
2. Л-2 від КТП-82 9:00-17:00 -- с.Маньків вул. Першотравнева,
вул.Грушевського, вул.8-го Березня
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ 04кВ ЩТП-550 9:00-17:00 с Радехів
2. ПЛ04кВ КТП-200 10:00-17:00 Школа с.Голядин, Магазин с.Голядин, Церква с.Голядин, Скважина с.Голядин, млин-кузня с Голядин
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м-н Хліб
с.Благодатне
вул.Шевченка 1а,б,в,1-17,2а,2-18
вул.Лісова 3,6,15,17,14-58
вул. Чкалова 2-18,1-17
вул.Волинська 9-17
вул. Незалежності 49-67,50
вул. Шевченка 1а,б,в,1-17,2а,2-18
Ратнівський район
1. ПЛ-10 кВ Л75-05 9:30-16:00 Дитячий садок, Школа, Церква с.Сільця-Гірницькі. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Станція мобільного звязку, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ" Станція мобільного звязку, Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро", Фізична особа Ващук Віталій Іванович Майстерня с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" СКЗ. с.Гірники. частково с.Гірники, Сільця-Гірницькі.
Рожищенський район
1. 09:00-17:00
Волинське мисливсько-рибальське виробниче підприємство. м.Рожище, вул.Чехова м.Рожище, вул.Чехова,1-39,(пепарні),8-14,(парні)
вул.Ліпкана,(повністю)
вул.Шевченка 61,67,
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-8 09:00-17:00 с.Тростянка (магазин) с.Тростянка, вул.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул.Нова, 1-7
3. ПЛ-0,4 кВ ТП-508 Л-2 09:00-17:00 ПЛ-0,4 кВ ТП-508_Л-2
4. ПЛ-0,4 кВ ТП-138 09:00-17:00 м.Рожище, вул.Дорошенка, 5-43, 2-28, 3а, Чайковського, 21, Макаренка, 2-10
5. ПЛ-0,4 кВ ТП-107 09:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, піцерія, торговиі кіоскі, магазин-бар, відділ освіти, дитсадок. м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Грушевського, І.Франка, 13-19, 1Травня,1-28
6. ПЛ-0,4 кВ ТП-470 09:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, пров.Ватутіна, Симоненка, Жуковського.
Старовижівський район
1. 09:00-16:00
с. Глухи
вул Денисова, Лугова, Підозірна
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
Водонапірна вежа, вул.Залізнична
с. Бубнів вул. Залізнична 12-69.
Горохівський район
1. 9:00–17:00
Горохівська лікарня ветеринарної медицини,
Церква - вул. Козацька,
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія. м. Горохів:
вул. Берестецька: 9, 9А,
2. КТП-420 м. Горохів 9:00–17:00 Горохівське ВУЖКГ,
ДП"Горохівське ЛМГ",
ДПРЧ-5 УДСНС України,
ФОП Шевчук В.О.,
ФОП Клемба В.Б.,
ЗбиральТ.І.,
ФОП Магурчак В.М,
ФОП Грабарчук Т.М.,
ФОП Зубрицька М.В.,
ФОП Янюк В.І. м. Горохів:
вул. Чкалова,
пров. Чкалова,
вул. Чорновола,
вул. Козацька,
вул. Сливки,
вул. Козацька,
вул. Берестецька,
вул. Чорновола.
3. ЗТП-44 м. Горохів 9:00–17:00 Горохівське ВУЖКГ,
ФОП Данилюк С.В.,
ВАТ "Агротехсервіс",
ФОП Янюк О.І.,
Садовець Л.В.,
ФОП Данилюк П.Ф.,
ФОП Бабіляс А.П.,
ФОП Зубко П.Р. м. Горохів:
м. Горохів:
вул. Козацька: 71, 71а, 94.
4. ЗТП-495 м. Горохів 9:00–17:00 ФОП Вавренюк А.Ю,
Будинок- Інтернат,
Горохівське ВУЖКГ,
ПП "Олдем",
ФОП Іщук М.В.,
КЕВ В.Волинський - Адмінбудинок (військомат),
ФОП Дубик С.В,
АШ ТСОУ м. Горохів:
будинки
вул. Ватутіна, 14а, 14б, 16, 29, 31, 37, 39.
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
АЗС Павлівка, ФОП Савчук, ФОП Глазов, аптека Рак, м-н ВОК. с.Павлівка вул.Незалежності 39-47.
Камінь-Каширський район
1. 9:30 - 16:00
ПП Чмух В.В. (торговий павільйон), ПАТ «Ковельмолоко» (пункт заготівлі), ПП Шумік Л.М. (маг. «Пролісок») с. Воєгоще, вул.Шкільна,
вул.Молодіжна
2. 9:40 - 17:00
ПП Сус А.І. (ДКУ),
с. Раків-Ліс, вул.Бригадна,
вул.Шкільна, пров.Шкільний,
вул.Гагаріна, вул.Паркова
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
с. Чимерин
ТзОВ "УКРТАУЕР" – мобільна станція
с. Чемерин
вул. Садова, буд. 1-6
вул. Гагаріна.
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Голобський психоневрологічний інтернат
Філія "Оператор газотранспортної системи
України" Акціонерного товариства"Укртрансгаз"
Голобська селищна рада смт.Голоби
2. ПЛ-0,4кВ КТП-361 9:00-17:00 Ковельське міжрайонне управління водного
Господарства
Ф.О. Чапко М.В
с.Новий Мосир
3. ПЛ-10кВ Л.37-08
(ТП-577, ТП-399,
ТП-132(а), ТП-9(а)) 9:00-17:00 с.Білин
с.Колодяжне
4. ПЛ-0,4кВ КТП-10
9:00-17:00
ТзОВ "ВІРА-1" с.Дроздні
Локачинський район
1. 9:30-17:00
с.Козлів: магазин, школа, БК, дитсадок, приміщення с/р, олійня, свинарник;
смт.Локачі: гуртожиток ПТУ, промбаза, сушарки смт.Локачі – частково,
с. Козлів - повністю
2. Л-2 від КТП-82 9:00-17:00 -- с.Маньків вул. Першотравнева,
вул.Грушевського, вул.8-го Березня
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ 04кВ ЩТП-550 9:00-17:00 с Радехів
2. ПЛ04кВ КТП-200 10:00-17:00 Школа с.Голядин, Магазин с.Голядин, Церква с.Голядин, Скважина с.Голядин, млин-кузня с Голядин
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м-н Хліб
с.Благодатне
вул.Шевченка 1а,б,в,1-17,2а,2-18
вул.Лісова 3,6,15,17,14-58
вул. Чкалова 2-18,1-17
вул.Волинська 9-17
вул. Незалежності 49-67,50
вул. Шевченка 1а,б,в,1-17,2а,2-18
Ратнівський район
1. ПЛ-10 кВ Л75-05 9:30-16:00 Дитячий садок, Школа, Церква с.Сільця-Гірницькі. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Станція мобільного звязку, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ" Станція мобільного звязку, Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро", Фізична особа Ващук Віталій Іванович Майстерня с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" СКЗ. с.Гірники. частково с.Гірники, Сільця-Гірницькі.
Рожищенський район
1. 09:00-17:00
Волинське мисливсько-рибальське виробниче підприємство. м.Рожище, вул.Чехова м.Рожище, вул.Чехова,1-39,(пепарні),8-14,(парні)
вул.Ліпкана,(повністю)
вул.Шевченка 61,67,
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-8 09:00-17:00 с.Тростянка (магазин) с.Тростянка, вул.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул.Нова, 1-7
3. ПЛ-0,4 кВ ТП-508 Л-2 09:00-17:00 ПЛ-0,4 кВ ТП-508_Л-2
4. ПЛ-0,4 кВ ТП-138 09:00-17:00 м.Рожище, вул.Дорошенка, 5-43, 2-28, 3а, Чайковського, 21, Макаренка, 2-10
5. ПЛ-0,4 кВ ТП-107 09:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, піцерія, торговиі кіоскі, магазин-бар, відділ освіти, дитсадок. м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Грушевського, І.Франка, 13-19, 1Травня,1-28
6. ПЛ-0,4 кВ ТП-470 09:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, пров.Ватутіна, Симоненка, Жуковського.
Старовижівський район
1. 09:00-16:00
с. Глухи
вул Денисова, Лугова, Підозірна
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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