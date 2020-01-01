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Стало відомо, як працюватимуть ресторани і кафе у новорічну ніч

Стало відомо, як працюватимуть ресторани і кафе у новорічну ніч
Кабінет міністрів дозволив закладам харчування у новорічну ніч працювати до 01:00, а не до 23:00.

Відповідне рішення прийняли сьогодні під час позачергового засідання уряду, - пише УНІАН.

"В новорічну ніч ми пропонуємо дозволити працювати закладам харчування до 01:00. Зараз вони відкриті до 23.00, а в новорічну ніч до 01:00", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов перед прийняттям рішення.

Сьогодні, 9 грудня, Кабінет міністрів продовжив чинність карантинних обмежень «помаранчевої» зони, які діють сьогодні, до 28 лютого 2021 року. Цими обмеженнями передбачено, що заклади харчування працюють до 22:00.

Однак сьогодні було вирішено дозволити таким закладам працювати до 23:00, але з забороною на проведення розрахункових операцій після 22:00.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів офіційно оголосив про введення локдауну в Україні. Так, посилення карантину в Україні відбудеться від 8 до 24 січня 2021 року.

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Теги: новорічна ніч, локдаун, кафе, ресторани
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