12 будинків «Інвестора»: як будують майбутнє на Волині. ІНФОГРАФІКА*
Сьогодні, 08:32
Таунхауси, квадрохауси, дворівневі мансардні квартири… ще кілька років тому про таке житло у Луцьку навіть не чули.
На ринку Волині донедавна працювало кілька поважних будівельних компаній, які звикли зводити багатоповерхівки за надійними проектами із перевіреним плануванням. Час від часу будмайданчики розгортали «заїжджі» забудовники. Але їхня історія або закінчувалась проблемними довгобудами, або – масово «клепали» житло економ-класу (дешеві коробки, що потім витягували з мешканців тисячі доларів на ремонт).
У Будівельній компанії «Інвестор» вирішили, що працювати за одним із цих сценаріїв – нецікаво. І відразу почали працювати над новими сучасними проектами. Перший – Житловий комплекс «Струмочок», де новинкою стали таунхауси – таке собі поєднання квартир і заміських будинків. Тоді стартувала «Супернова» – проект, у якому забудовники пішли далі класичних запитань про кількість кімнат в квартирі і висоту стелі. У «Супернові» заговорили про такі важливі речі для комфорту мешканців, як обов’язкове паркомісце для кожної квартири; густота заселення – тобто площа території ЖК у відношенні до кількості жильців; рівень шуму на території ЖК, віддаленість від доріг та зелені зони поруч…
«Супернова» – це наш стратегічний проект. Він найбільший і, відповідно, ми до нього найдовше готувалися. В процесі появи «Супернови» я зрозумів важливу річ: ми можемо вибрати будь-яке місце і створити там особливий простір, атмосферний, привабливий і зручний для мешканців. Для цього треба правильно вибрати концепцію і зрозуміти, що саме потрібно людям, щоб справді було комфортно. Ми – не просто будівельна організація, ми – девелопери, які розвивають територію житлових масивів. Ми знаємо точно, що і надалі кожен наш новий будинок буде ще кращим і сучаснішим, бо ми постійно розвиваємося і впроваджуємо нові технології», – розповідає директор «Інвестора» Андрій Разумовський.
У середньому будівництво одного проекту «Інвестора» займає два роки. Хоча перед самими будівельними роботами є інші – зазвичай, більш затратні у часі процеси: створення ідеї та робота з документами.
«Часто від людей, які купують житло на первинному ринку, тобто – в забудовника, можна почути, що будинки дуже довго будуються. Але це не зовсім так. Звісно, якщо відкинути різні неприємні історії про довгобуди, які пов’язані з несумлінними забудовниками, то загалом сучасні багатоповерхівки будуються дуже швидко. Квартиру зазвичай обирають один раз в житті, це непроста і цінна покупка. Люди збирають на неї гроші, важко працюють для цього. І, зрозуміло, їм хочеться якнайшвидше отримати ключі від цієї квартири. Відповідно, момент очікування – цей рік чи півтора – здаються цілою вічністю. Але якщо оцінювати цей процес не з точки зору людської психології, а як технологічний процес – то будинки «Інвестора» об’єктивно будуються дуже швидко», – розповідає керівниця відділу продажів і маркетингу Ірина Новосад.
Кожен новий проект «Інвестора» ставав кроком вперед не тільки для самої компанії, а й для ринку будівництва Волині загалом. Якими були ці кроки – пропонуємо пригадати, переглянувши інфографіку:
* * *
За 7 років роботи компанія “Інвестор” збудувала понад 40 тисяч квадратів житла (не враховуючи площі коридорів та місць загального користування). В роботі зараз - майже стільки ж. Із кожним роком обсяги будівництва збільшуються, проекти стають все більш цікавими та інноваційними, а кількість щасливих мешканців житла “Інвестора” уже вимірюєтья тисячами!
Попереду - нові грандіозні проекти, тож закликають уважно стежити за новинами Будівельної компанії “Інвестор”.
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На ринку Волині донедавна працювало кілька поважних будівельних компаній, які звикли зводити багатоповерхівки за надійними проектами із перевіреним плануванням. Час від часу будмайданчики розгортали «заїжджі» забудовники. Але їхня історія або закінчувалась проблемними довгобудами, або – масово «клепали» житло економ-класу (дешеві коробки, що потім витягували з мешканців тисячі доларів на ремонт).
У Будівельній компанії «Інвестор» вирішили, що працювати за одним із цих сценаріїв – нецікаво. І відразу почали працювати над новими сучасними проектами. Перший – Житловий комплекс «Струмочок», де новинкою стали таунхауси – таке собі поєднання квартир і заміських будинків. Тоді стартувала «Супернова» – проект, у якому забудовники пішли далі класичних запитань про кількість кімнат в квартирі і висоту стелі. У «Супернові» заговорили про такі важливі речі для комфорту мешканців, як обов’язкове паркомісце для кожної квартири; густота заселення – тобто площа території ЖК у відношенні до кількості жильців; рівень шуму на території ЖК, віддаленість від доріг та зелені зони поруч…
«Супернова» – це наш стратегічний проект. Він найбільший і, відповідно, ми до нього найдовше готувалися. В процесі появи «Супернови» я зрозумів важливу річ: ми можемо вибрати будь-яке місце і створити там особливий простір, атмосферний, привабливий і зручний для мешканців. Для цього треба правильно вибрати концепцію і зрозуміти, що саме потрібно людям, щоб справді було комфортно. Ми – не просто будівельна організація, ми – девелопери, які розвивають територію житлових масивів. Ми знаємо точно, що і надалі кожен наш новий будинок буде ще кращим і сучаснішим, бо ми постійно розвиваємося і впроваджуємо нові технології», – розповідає директор «Інвестора» Андрій Разумовський.
У середньому будівництво одного проекту «Інвестора» займає два роки. Хоча перед самими будівельними роботами є інші – зазвичай, більш затратні у часі процеси: створення ідеї та робота з документами.
«Часто від людей, які купують житло на первинному ринку, тобто – в забудовника, можна почути, що будинки дуже довго будуються. Але це не зовсім так. Звісно, якщо відкинути різні неприємні історії про довгобуди, які пов’язані з несумлінними забудовниками, то загалом сучасні багатоповерхівки будуються дуже швидко. Квартиру зазвичай обирають один раз в житті, це непроста і цінна покупка. Люди збирають на неї гроші, важко працюють для цього. І, зрозуміло, їм хочеться якнайшвидше отримати ключі від цієї квартири. Відповідно, момент очікування – цей рік чи півтора – здаються цілою вічністю. Але якщо оцінювати цей процес не з точки зору людської психології, а як технологічний процес – то будинки «Інвестора» об’єктивно будуються дуже швидко», – розповідає керівниця відділу продажів і маркетингу Ірина Новосад.
Кожен новий проект «Інвестора» ставав кроком вперед не тільки для самої компанії, а й для ринку будівництва Волині загалом. Якими були ці кроки – пропонуємо пригадати, переглянувши інфографіку:
* * *
За 7 років роботи компанія “Інвестор” збудувала понад 40 тисяч квадратів житла (не враховуючи площі коридорів та місць загального користування). В роботі зараз - майже стільки ж. Із кожним роком обсяги будівництва збільшуються, проекти стають все більш цікавими та інноваційними, а кількість щасливих мешканців житла “Інвестора” уже вимірюєтья тисячами!
Попереду - нові грандіозні проекти, тож закликають уважно стежити за новинами Будівельної компанії “Інвестор”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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