12 будинків «Інвестора»: як будують майбутнє на Волині. ІНФОГРАФІКА*

вирішили, що працювати за одним із цих сценаріїв – нецікаво. І відразу почали працювати над новими сучасними проектами. Перший – Житловий комплекс «Струмочок», де новинкою стали таунхауси – таке собі поєднання квартир і заміських будинків. Тоді стартувала «Супернова» – проект, у якому забудовники пішли далі класичних запитань про кількість кімнат в квартирі і висоту стелі. У «Супернові» заговорили про такі важливі речі для комфорту мешканців, як обов’язкове паркомісце для кожної квартири; густота заселення – тобто площа території ЖК у відношенні до кількості жильців; рівень шуму на території ЖК, віддаленість від доріг та зелені зони поруч…«Супернова» – це наш стратегічний проект. Він найбільший і, відповідно, ми до нього найдовше готувалися. В процесі появи «Супернови» я зрозумів важливу річ: ми можемо вибрати будь-яке місце і створити там особливий простір, атмосферний, привабливий і зручний для мешканців. Для цього треба правильно вибрати концепцію і зрозуміти, що саме потрібно людям, щоб справді було комфортно. Ми – не просто будівельна організація, ми – девелопери, які розвивають територію житлових масивів. Ми знаємо точно, що і надалі кожен наш новий будинок буде ще кращим і сучаснішим, бо ми постійно розвиваємося і впроваджуємо нові технології», – розповідає директор «Інвестора»У середньому будівництво одного проекту «Інвестора» займає два роки. Хоча перед самими будівельними роботами є інші – зазвичай, більш затратні у часі процеси: створення ідеї та робота з документами.«Часто від людей, які купують житло на первинному ринку, тобто – в забудовника, можна почути, що будинки дуже довго будуються. Але це не зовсім так. Звісно, якщо відкинути різні неприємні історії про довгобуди, які пов’язані з несумлінними забудовниками, то загалом сучасні багатоповерхівки будуються дуже швидко. Квартиру зазвичай обирають один раз в житті, це непроста і цінна покупка. Люди збирають на неї гроші, важко працюють для цього. І, зрозуміло, їм хочеться якнайшвидше отримати ключі від цієї квартири. Відповідно, момент очікування – цей рік чи півтора – здаються цілою вічністю. Але якщо оцінювати цей процес не з точки зору людської психології, а як технологічний процес – то будинки «Інвестора» об’єктивно будуються дуже швидко», – розповідає керівниця відділу продажів і маркетингуКожен новий проект «Інвестора» ставав кроком вперед не тільки для самої компанії, а й для ринку будівництва Волині загалом. Якими були ці кроки – пропонуємо пригадати, переглянувши інфографіку: