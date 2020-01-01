Були хворі і голодні: на Харківщині матір залишила дітей напризволяще
Сьогодні, 18:15
В одному з гуртожитків міста Первомайський на Харківщині виявили трьох малолітніх дітей 4, 6 та 7 років, які знаходились в антисанітарних умовах.
За дітлахами ніхто не наглядав, вони були хворі і голодні, - інформує відділ комунікації поліції Харківської області.
Як з’ясувалося, мати на момент перевірки соцслужбами перебувала у сусідів по гуртожитку у стані алкогольного сп’яніння. Під час розмови жінка розповіла, що у неї п’ятеро дітей, двох з яких - 13 та 17 років - виховують бабусі. Діти наразі не відвідують дитячий садок через хворобу, але по медичну допомогу жінка не зверталась.
Інспектор ювенальної превенції направила дітей до лікарні.
Відносно жінки склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Рішенням служби у справах дітей Первомайської міської ради дітей передадуть до патронатної родини на три місяці, що надасть матері можливість налагодити свої побутові умови та повернути дітей додому.
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За дітлахами ніхто не наглядав, вони були хворі і голодні, - інформує відділ комунікації поліції Харківської області.
Як з’ясувалося, мати на момент перевірки соцслужбами перебувала у сусідів по гуртожитку у стані алкогольного сп’яніння. Під час розмови жінка розповіла, що у неї п’ятеро дітей, двох з яких - 13 та 17 років - виховують бабусі. Діти наразі не відвідують дитячий садок через хворобу, але по медичну допомогу жінка не зверталась.
Інспектор ювенальної превенції направила дітей до лікарні.
Відносно жінки склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Рішенням служби у справах дітей Первомайської міської ради дітей передадуть до патронатної родини на три місяці, що надасть матері можливість налагодити свої побутові умови та повернути дітей додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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