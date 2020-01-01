Були хворі і голодні: на Харківщині матір залишила дітей напризволяще

В одному з гуртожитків міста Первомайський на Харківщині виявили трьох малолітніх дітей 4, 6 та 7 років, які знаходились в антисанітарних умовах.За дітлахами ніхто не наглядав, вони були хворі і голодні, - інформує відділ комунікації поліції Харківської області.Як з’ясувалося, мати на момент перевірки соцслужбами перебувала у сусідів по гуртожитку у стані алкогольного сп’яніння. Під час розмови жінка розповіла, що у неї п’ятеро дітей, двох з яких - 13 та 17 років - виховують бабусі. Діти наразі не відвідують дитячий садок через хворобу, але по медичну допомогу жінка не зверталась.Інспектор ювенальної превенції направила дітей до лікарні.Відносно жінки склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Рішенням служби у справах дітей Первомайської міської ради дітей передадуть до патронатної родини на три місяці, що надасть матері можливість налагодити свої побутові умови та повернути дітей додому.