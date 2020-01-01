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Аспірант луцького університету отримуватиме стипендію президента

Аспірант луцького університету отримуватиме стипендію президента
Аспірант Волинського національного університету імені Лесі Українки Юрій Шипелюк отримуватиме стипендію в розмірі 7 тис. 176 грн за рахунок стипендіального фонду закладу освіти.

Про це повідомляють на сайті МОН.

Загалом академічні стипендії президента Українки призначили 21 аспіранту другого року навчання.

Список аспірантів, яким у 2020/2021 навчальному році призначено академічні стипендії Президента України, затверджений наказом МОН.

Стипендії призначали за клопотанням регіональних Рад ректорів:
Харківської області – 5 осіб;
Київського вузівського центру – 4 особи;
Одеської області – 4 особи;
Дніпропетровської області – 2 особи;
Львівської області – 2 особи;
Миколаївської області – 2 особи;
Волинської області – 1 особа;
Запорізької області – 1 особа;
Сумської області – 1 особа.

Академічні стипендії Президента України призначаються аспірантам закладів вищої освіти та наукових установ, які найбільш відзначилися в навчальній та науковій роботі.

Кандидати на отримання стипендії, відповідно до Положення, висуваються вченими радами закладів освіти, наукових установ та надсилаються до регіональних Рад ректорів, які здійснюють конкурсний відбір претендентів на призначення стипендій.

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Теги: стипендії президента, аспірант, ВНУ імені Лесі Українки
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Коментарі 1
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Він відкрив рентгенівські промені чи збудував новий ракетний двигун? А можна детальніше?
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