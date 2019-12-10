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У Луцьку водій маршрутки проїхав залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора. ВІДЕО

У Луцьку водій маршрутки проїхав залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора. ВІДЕО
Луцькі патрульні вилучили посвідчення у водія маршрутки, який проїхав залізничний переїзд, порушуючи ПДР.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

53-річний водій, рухаючись вулицею Карпенка-Карого та повернувши на вулицю Задворецьку, проїхав через залізничний переїзд у той час, коли був увімкнений заборонний сигнал світлофора.

В салоні маршрутного транспортного засобу перебували близько десяти пасажирів.

Патрульні склали на водія адміністративний матеріал за ч.3 ст.123 (Порушення правил руху через залізничні переїзди вчинене під час надання послуг з перевезення пасажирів) КУпАП та тимчасово вилучили посвідчення водія.


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Теги: Луцьк, водій маршрутки, порушення ПДР
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