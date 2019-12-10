У Луцьку водій маршрутки проїхав залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора. ВІДЕО





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53-річний водій, рухаючись вулицею Карпенка-Карого та повернувши на вулицю Задворецьку, проїхав через залізничний переїзд у той час, коли був увімкнений заборонний сигнал світлофора.



В салоні маршрутного транспортного засобу перебували близько десяти пасажирів.



Патрульні склали на водія адміністративний матеріал за ч.3 ст.123 (Порушення правил руху через залізничні переїзди вчинене під час надання послуг з перевезення пасажирів) КУпАП та тимчасово вилучили посвідчення водія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі патрульні вилучили посвідчення у водія маршрутки, який проїхав залізничний переїзд, порушуючи ПДР.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.53-річний водій, рухаючись вулицею Карпенка-Карого та повернувши на вулицю Задворецьку, проїхав через залізничний переїзд у той час, коли був увімкнений заборонний сигнал світлофора.В салоні маршрутного транспортного засобу перебували близько десяти пасажирів.Патрульні склали на водія адміністративний матеріал за ч.3 ст.123 (Порушення правил руху через залізничні переїзди вчинене під час надання послуг з перевезення пасажирів) КУпАП та тимчасово вилучили посвідчення водія.

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