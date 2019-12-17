У місті на Волині молодик понищив вогники на ялинці. ВІДЕО





Подія трапилася о 2:40,



Хлопці пі’їхали до магазину на автомобілі БМВ. З машини вийшов хлопець та цілеспрямовано почав бити вогні. За кілька секунд сів назад в авто.



Розповідають, що ялинку тільки вчора прикрасили.



Інцидент зафіксували камери відеоспостереження:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua)



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі 9-го грудня молодик понищив гірлянду на ялинці біля супермаркету «Рідний край» в Нововолинську.Подія трапилася о 2:40, пише "Буг".Хлопці пі’їхали до магазину на автомобілі БМВ. З машини вийшов хлопець та цілеспрямовано почав бити вогні. За кілька секунд сів назад в авто.Розповідають, що ялинку тільки вчора прикрасили.Інцидент зафіксували камери відеоспостереження:

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