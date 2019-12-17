У місті на Волині молодик понищив вогники на ялинці. ВІДЕО
Сьогодні, 19:20
Вночі 9-го грудня молодик понищив гірлянду на ялинці біля супермаркету «Рідний край» в Нововолинську.
Подія трапилася о 2:40, пише "Буг".
Хлопці пі’їхали до магазину на автомобілі БМВ. З машини вийшов хлопець та цілеспрямовано почав бити вогні. За кілька секунд сів назад в авто.
Розповідають, що ялинку тільки вчора прикрасили.
Інцидент зафіксували камери відеоспостереження:
Головне фото - ілюстративне.
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Подія трапилася о 2:40, пише "Буг".
Хлопці пі’їхали до магазину на автомобілі БМВ. З машини вийшов хлопець та цілеспрямовано почав бити вогні. За кілька секунд сів назад в авто.
Розповідають, що ялинку тільки вчора прикрасили.
Інцидент зафіксували камери відеоспостереження:
Головне фото - ілюстративне.
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