Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 10 грудня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями 15-20 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла.



У Луцьку у четвер, 10 грудня, прогнозують хмарну погоду. Вночі без істотних опадів. Вдень мокрий сніг, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º морозу, вдень 0-2º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 10 грудня, очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів. Вдень мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями 15-20 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла.У Луцьку у четвер, 10 грудня, прогнозують хмарну погоду. Вночі без істотних опадів. Вдень мокрий сніг, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º морозу, вдень 0-2º тепла.

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