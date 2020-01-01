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Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 10 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 10 грудня
У Волинській області завтра, 10 грудня, очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів. Вдень мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями 15-20 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла.

У Луцьку у четвер, 10 грудня, прогнозують хмарну погоду. Вночі без істотних опадів. Вдень мокрий сніг, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º морозу, вдень 0-2º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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