Через невиплату зарплатні волинським гірникам поліція відкрила кримінальне провадження





Про це повідомляє



За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «про безпідставну невиплату заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності» Кримінального кодексу України.



Правоохоронці встановили, що заробітну плату працівники не отримували з липня цього року, заборгованість перед ними вже сягнула близько 30 мільйонів гривень. В рамках досудового розслідування для перевірки діяльності ДП «Волинь вугілля», підрозділом якого є шахта "Бужанська", правоохоронці залучили спеціалістів територіального управління Держпраці у Волинській області. За результатами перевірки діям посадовців нададуть остаточну правову кваліфікацію.



"Нині життю та здоров’ю протестувальників нічого не загрожує. Їм передають продукти харчування та, в разі потреби, надають медичну допомогу спеціалісти", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 грудня 14 гірників відмовились підніматись із забою шахти «Бужанська» на знак протесту про невиплату заробітної плати.Про це повідомляє Нововолинське відділення поліції За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «про безпідставну невиплату заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності» Кримінального кодексу України.Правоохоронці встановили, що заробітну плату працівники не отримували з липня цього року, заборгованість перед ними вже сягнула близько 30 мільйонів гривень. В рамках досудового розслідування для перевірки діяльності ДП «Волинь вугілля», підрозділом якого є шахта "Бужанська", правоохоронці залучили спеціалістів територіального управління Держпраці у Волинській області. За результатами перевірки діям посадовців нададуть остаточну правову кваліфікацію."Нині життю та здоров’ю протестувальників нічого не загрожує. Їм передають продукти харчування та, в разі потреби, надають медичну допомогу спеціалісти", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

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