вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через невиплату зарплатні волинським гірникам поліція відкрила кримінальне провадження

Через невиплату зарплатні волинським гірникам поліція відкрила кримінальне провадження
8 грудня 14 гірників відмовились підніматись із забою шахти «Бужанська» на знак протесту про невиплату заробітної плати.

Про це повідомляє Нововолинське відділення поліції.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «про безпідставну невиплату заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності» Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що заробітну плату працівники не отримували з липня цього року, заборгованість перед ними вже сягнула близько 30 мільйонів гривень. В рамках досудового розслідування для перевірки діяльності ДП «Волинь вугілля», підрозділом якого є шахта "Бужанська", правоохоронці залучили спеціалістів територіального управління Держпраці у Волинській області. За результатами перевірки діям посадовців нададуть остаточну правову кваліфікацію.

"Нині життю та здоров’ю протестувальників нічого не загрожує. Їм передають продукти харчування та, в разі потреби, надають медичну допомогу спеціалісти", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахтарі, гроші, зарплата, гірники, поліція, провадження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У львівській лікарні зробили унікальну операцію з допомогою робота-хірурга. ФОТО
Сьогодні, 22:23
У Луцьку вшанують ліквідаторів аварії на ЧАЕС
Сьогодні, 21:44
Через невиплату зарплатні волинським гірникам поліція відкрила кримінальне провадження
Сьогодні, 21:17
У Луцькому районі зловили двох рибалок-браконьєрів
Сьогодні, 20:41
Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 10 грудня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На зарплати волинським шахтарям надійшли 11 мільйонів гривень На зарплати волинським шахтарям надійшли 11 мільйонів гривень
22 липень, 07:27
Волинські гірники отримали заборговану зарплату Волинські гірники отримали заборговану зарплату
31 травень, 2018, 12:12
Шахтарі «Волиньвугілля» нарешті отримають зарплату Шахтарі «Волиньвугілля» нарешті отримають зарплату
02 березень, 2016, 19:48
Волинським гірникам пообіцяли виплатити зарплату вже сьогодні Волинським гірникам пообіцяли виплатити зарплату вже сьогодні
26 березень, 2015, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У львівській лікарні зробили унікальну операцію з допомогою робота-хірурга. ФОТО
Сьогодні, 22:23
 0
У Луцьку вшанують ліквідаторів аварії на ЧАЕС
Сьогодні, 21:44
 0
Через невиплату зарплатні волинським гірникам поліція відкрила кримінальне провадження
Сьогодні, 21:17
 0
У Луцькому районі зловили двох рибалок-браконьєрів
Сьогодні, 20:41
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 10 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8