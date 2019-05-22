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У Луцьку вшанують ліквідаторів аварії на ЧАЕС

У Луцьку вшанують ліквідаторів аварії на ЧАЕС
14 грудня об 11.00 у Луцьку вшанують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це інформують на сайті Луцької міської ради.

Цього дня в місті відбудеться громадська панахида та покладання квітів до меморіальної дошки А. Грищенку на проспекті Волі, 12, пам’ятного знаку “Жертвам Чорнобиля” на меморіальному комплексі “Вічна Слава” та до фотостенду “Герої Небесної Сотні. Загинули за єдність України”.

Протягом грудня у закладах культури та навчальних закладах міста відбудуться тематичні уроки пам’яті “Чорнобиль – живий плач мертвої зони”, години-реквієм “Чорнобиль – скорбота пам’яті людської”, зустрічі з ліквідаторами аварії на ЧАЕС та інші заходи.

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Теги: ЧАЕС, вшанування, ліквідатори
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