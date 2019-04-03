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У львівській лікарні зробили унікальну операцію з допомогою робота-хірурга. ФОТО

У львівській лікарні зробили унікальну операцію з допомогою робота-хірурга. ФОТО
У Львівській лікарні швидкої допомоги вперше серед неприватних медичних установ в Україні виконали операцію з допомогою хірургічної роботизованої системи Da Vinci при діафрагмальній грижі.

Про це інформують на сторінці медзакладу у facebook.

«Такий мегасучасний робот-хірург дає не тільки ювелірну точність рухів у важкодоступних ділянках людського організму, мінімізує пошкодження тканин пацієнта через відсутність тремору рук хірурга, але й зменшує кількість ускладнень у післяопераційному періоді!", - йдеться в дописі.

50-річний мешканець Бродів поступив до лікарні з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу. Провівши необхідне обстеження, у нього виявили діафрагмальну грижу та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу.

У львівській лікарні зробили унікальну операцію з допомогою робота-хірурга. ФОТО
У львівській лікарні зробили унікальну операцію з допомогою робота-хірурга. ФОТО
У львівській лікарні зробили унікальну операцію з допомогою робота-хірурга. ФОТО

«Простіше кажучи, частина шлунку через отвір у діафрагмі змістилась з черевної порожнини у грудну, викликаючи печію, болі при ковтанні та кровотечі. Умовний «клапан» між стравоходом і шлунком був відсутній», - пояснюють у лікарні.

Команда медиків Центру хірургії прийняла рішення виконати операцію саме з використанням роботизованої системи Da Vinci.

У львівській лікарні зробили унікальну операцію з допомогою робота-хірурга. ФОТО
У львівській лікарні зробили унікальну операцію з допомогою робота-хірурга. ФОТО
У львівській лікарні зробили унікальну операцію з допомогою робота-хірурга. ФОТО

Вся система складається з трьох елементів. Це консоль хірурга – робоче місце хірурга, що працює з допомогою спеціальних джойстиків та високоточних інструментів, консоль пацієнта – руки робота, які дають змогу здійснювати рухи з поворотом на 360 градусів, а також 3D-візуалізаційна система, що поєднує консолі хірурга та пацієнта.

Таким чином з допомогою цих сучасних спеціальних систем команда хірургів перемістила частину шлунка, що заходила в грудну порожнину, зміщуючи його в черевну порожнину. При цьому вони сформували новий «клапан», без якого неможливо відновити правильну роботу органів і систем, що постраждали через зміщення органів у середостіння. Адже коли «клапан» перестає працювати, шлунковий вміст подразнює стравохід. Це в свою чергу часто причиняє виразки, кровотечі, рубцеві звуження стравоходу та навіть злоякісне переродження.

У львівській лікарні зробили унікальну операцію з допомогою робота-хірурга. ФОТО
У львівській лікарні зробили унікальну операцію з допомогою робота-хірурга. ФОТО

Операція тривала близько 6 годин. Пацієнт уже пробудився та перебуває в палаті інтенсивної терапії.

"Ми ж дякуємо всій команді хірургів – Артуру Гураєвському, Андрію Стасишину, Віталію Колодію, нашому колезі і доброму другу, хірургу Андрію Дворакевичу, а також всій нашій анестезіологічній службі, яку очолював Віктор Юрченко, нашим медичним та молодшим медичним сестрам, всім, хто брав участь в операції", - йдеться в дописі.

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Теги: Львівська лікарня, робот, операція, грижа, діафрагма
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