У львівській лікарні зробили унікальну операцію з допомогою робота-хірурга. ФОТО





Про це інформують на сторінці медзакладу у



«Такий мегасучасний робот-хірург дає не тільки ювелірну точність рухів у важкодоступних ділянках людського організму, мінімізує пошкодження тканин пацієнта через відсутність тремору рук хірурга, але й зменшує кількість ускладнень у післяопераційному періоді!", - йдеться в дописі.



50-річний мешканець Бродів поступив до лікарні з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу. Провівши необхідне обстеження, у нього виявили діафрагмальну грижу та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу.





«Простіше кажучи, частина шлунку через отвір у діафрагмі змістилась з черевної порожнини у грудну, викликаючи печію, болі при ковтанні та кровотечі. Умовний «клапан» між стравоходом і шлунком був відсутній», - пояснюють у лікарні.



Команда медиків Центру хірургії прийняла рішення виконати операцію саме з використанням роботизованої системи Da Vinci.





Вся система складається з трьох елементів. Це консоль хірурга – робоче місце хірурга, що працює з допомогою спеціальних джойстиків та високоточних інструментів, консоль пацієнта – руки робота, які дають змогу здійснювати рухи з поворотом на 360 градусів, а також 3D-візуалізаційна система, що поєднує консолі хірурга та пацієнта.



Таким чином з допомогою цих сучасних спеціальних систем команда хірургів перемістила частину шлунка, що заходила в грудну порожнину, зміщуючи його в черевну порожнину. При цьому вони сформували новий «клапан», без якого неможливо відновити правильну роботу органів і систем, що постраждали через зміщення органів у середостіння. Адже коли «клапан» перестає працювати, шлунковий вміст подразнює стравохід. Це в свою чергу часто причиняє виразки, кровотечі, рубцеві звуження стравоходу та навіть злоякісне переродження.





Операція тривала близько 6 годин. Пацієнт уже пробудився та перебуває в палаті інтенсивної терапії.



"Ми ж дякуємо всій команді хірургів – Артуру Гураєвському, Андрію Стасишину, Віталію Колодію, нашому колезі і доброму другу, хірургу Андрію Дворакевичу, а також всій нашій анестезіологічній службі, яку очолював Віктор Юрченко, нашим медичним та молодшим медичним сестрам, всім, хто брав участь в операції", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львівській лікарні швидкої допомоги вперше серед неприватних медичних установ в Україні виконали операцію з допомогою хірургічної роботизованої системи Da Vinci при діафрагмальній грижі.Про це інформують на сторінці медзакладу у facebook «Такий мегасучасний робот-хірург дає не тільки ювелірну точність рухів у важкодоступних ділянках людського організму, мінімізує пошкодження тканин пацієнта через відсутність тремору рук хірурга, але й зменшує кількість ускладнень у післяопераційному періоді!", - йдеться в дописі.50-річний мешканець Бродів поступив до лікарні з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу. Провівши необхідне обстеження, у нього виявили діафрагмальну грижу та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу.«Простіше кажучи, частина шлунку через отвір у діафрагмі змістилась з черевної порожнини у грудну, викликаючи печію, болі при ковтанні та кровотечі. Умовний «клапан» між стравоходом і шлунком був відсутній», - пояснюють у лікарні.Команда медиків Центру хірургії прийняла рішення виконати операцію саме з використанням роботизованої системи Da Vinci.Вся система складається з трьох елементів. Це консоль хірурга – робоче місце хірурга, що працює з допомогою спеціальних джойстиків та високоточних інструментів, консоль пацієнта – руки робота, які дають змогу здійснювати рухи з поворотом на 360 градусів, а також 3D-візуалізаційна система, що поєднує консолі хірурга та пацієнта.Таким чином з допомогою цих сучасних спеціальних систем команда хірургів перемістила частину шлунка, що заходила в грудну порожнину, зміщуючи його в черевну порожнину. При цьому вони сформували новий «клапан», без якого неможливо відновити правильну роботу органів і систем, що постраждали через зміщення органів у середостіння. Адже коли «клапан» перестає працювати, шлунковий вміст подразнює стравохід. Це в свою чергу часто причиняє виразки, кровотечі, рубцеві звуження стравоходу та навіть злоякісне переродження.Операція тривала близько 6 годин. Пацієнт уже пробудився та перебуває в палаті інтенсивної терапії."Ми ж дякуємо всій команді хірургів –, нашому колезі і доброму другу, хірургу, а також всій нашій анестезіологічній службі, яку очолював, нашим медичним та молодшим медичним сестрам, всім, хто брав участь в операції", - йдеться в дописі.

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