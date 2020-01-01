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Новини ООС: українські військові збили ворожий безпілотник

Новини ООС: українські військові збили ворожий безпілотник
Українські військові збили ворожий безпілотник у зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Об’єкт помітили біля населеного пункту Мінеральне. Бійцям знадобилося кілька пострілів, щоб знешкодити літальний апарат, інофрмують на сторінці Операції об'єднаних сил у facebook.

9 грудня зафіксовали шість порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців. Ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем поблизу смт Талаківка та міста Авдіївка.

Внаслідок провокаційних обстрілів українські військові не постраждали. Крім того, сапери ЗСУ розмінували 4 га території та вилучили 74 вибухонебезпечних предмети.

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Теги: ООС, обстріли, штаб, зведення
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