Поки дозволяє погода: у Луцьку завершують ремонтувати прибудинкові території
Сьогодні, 23:36
Луцький міський голова Ігор Поліщук, секретар міської ради Юрій Безпятко та директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк проінспектували хід ремонтних робіт на вулицях міста.
Про це інформують на сайті Луцької міської ради.
“Поки немає дощів, значного снігу, стараємося максимально завершити початі роботи для комфорту жителів міста. Наприклад, на прибудинковій території Щусєва, 18, було повністю відсутнє дорожнє покриття, лежав суцільний щебінь.
Завершуються ремонтні роботи на вулиці Коновальця, 1а, 1б, тривають роботи на проспекті Відродження, 9, 11, ремонт тротуару на проспекті Молоді, завершується облаштування тротуару на проблемній ділянці проспекту Відродження.
Завершуємо капітальний ремонт вулиці Ківерцівської від перехрестя з вулицею Сосюри до перехрестя з вулицею Карпенка-Карого: вклали асфальт, облаштували LED-освітлення, острівці безпеки, капітально відремонтували зливову каналізацію, тротуари.
Окрім цього, облаштовуємо новий світлофорний об’єкт на проблемному перехресті проспект Відродження — вулиця Писаревського — вулиця Ветеранів. Він знизить аварійність та пришвидшить проїзд для учасників дорожнього руху”, - розповів Ігор Поліщук.
Посадовці ознайомились із поточним станом робіт, врахували можливі недоліки та акцентували на їх усуненні.
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Про це інформують на сайті Луцької міської ради.
“Поки немає дощів, значного снігу, стараємося максимально завершити початі роботи для комфорту жителів міста. Наприклад, на прибудинковій території Щусєва, 18, було повністю відсутнє дорожнє покриття, лежав суцільний щебінь.
Завершуються ремонтні роботи на вулиці Коновальця, 1а, 1б, тривають роботи на проспекті Відродження, 9, 11, ремонт тротуару на проспекті Молоді, завершується облаштування тротуару на проблемній ділянці проспекту Відродження.
Завершуємо капітальний ремонт вулиці Ківерцівської від перехрестя з вулицею Сосюри до перехрестя з вулицею Карпенка-Карого: вклали асфальт, облаштували LED-освітлення, острівці безпеки, капітально відремонтували зливову каналізацію, тротуари.
Окрім цього, облаштовуємо новий світлофорний об’єкт на проблемному перехресті проспект Відродження — вулиця Писаревського — вулиця Ветеранів. Він знизить аварійність та пришвидшить проїзд для учасників дорожнього руху”, - розповів Ігор Поліщук.
Посадовці ознайомились із поточним станом робіт, врахували можливі недоліки та акцентували на їх усуненні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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