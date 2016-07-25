Поки дозволяє погода: у Луцьку завершують ремонтувати прибудинкові території

Луцький міський голова, секретар міської радита директор департаменту житлово-комунального господарствапроінспектували хід ремонтних робіт на вулицях міста.Про це інформують на сайті Луцької міської ради.“Поки немає дощів, значного снігу, стараємося максимально завершити початі роботи для комфорту жителів міста. Наприклад, на прибудинковій території Щусєва, 18, було повністю відсутнє дорожнє покриття, лежав суцільний щебінь.Завершуються ремонтні роботи на вулиці Коновальця, 1а, 1б, тривають роботи на проспекті Відродження, 9, 11, ремонт тротуару на проспекті Молоді, завершується облаштування тротуару на проблемній ділянці проспекту Відродження.Завершуємо капітальний ремонт вулиці Ківерцівської від перехрестя з вулицею Сосюри до перехрестя з вулицею Карпенка-Карого: вклали асфальт, облаштували LED-освітлення, острівці безпеки, капітально відремонтували зливову каналізацію, тротуари.Окрім цього, облаштовуємо новий світлофорний об’єкт на проблемному перехресті проспект Відродження — вулиця Писаревського — вулиця Ветеранів. Він знизить аварійність та пришвидшить проїзд для учасників дорожнього руху”, - розповів Ігор Поліщук.Посадовці ознайомились із поточним станом робіт, врахували можливі недоліки та акцентували на їх усуненні.