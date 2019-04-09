За 11 місяців на підприємствах Волині загинули 20 працівників





Про це інформує



Завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Управління Держпраці у Волинській області Ярослав Головка, роз’яснює, що травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, а також особисту необережність потерпілих.



Державна служба України з питань праці вкотре наголошує на необхідності дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та закликає керівників господарюючих суб’єктів та працівників дбати про особисту безпеку та безпеку людей, які працюють поряд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На підприємствах Волинської області протягом 11 місяців цього року смертельні травми отримали 20 працівників, а за аналогічний період минулого року – 19.Про це інформує Управління Держпраці у Волинській області Завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Управління Держпраці у Волинській області, роз’яснює, що травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, а також особисту необережність потерпілих.Державна служба України з питань праці вкотре наголошує на необхідності дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та закликає керівників господарюючих суб’єктів та працівників дбати про особисту безпеку та безпеку людей, які працюють поряд.

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