вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За 11 місяців на підприємствах Волині загинули 20 працівників

За 11 місяців на підприємствах Волині загинули 20 працівників
На підприємствах Волинської області протягом 11 місяців цього року смертельні травми отримали 20 працівників, а за аналогічний період минулого року – 19.

Про це інформує Управління Держпраці у Волинській області.

Завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Управління Держпраці у Волинській області Ярослав Головка, роз’яснює, що травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, а також особисту необережність потерпілих.

Державна служба України з питань праці вкотре наголошує на необхідності дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та закликає керівників господарюючих суб’єктів та працівників дбати про особисту безпеку та безпеку людей, які працюють поряд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: травматизм, робота, підприємство, держпраця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За 11 місяців на підприємствах Волині загинули 20 працівників
Сьогодні, 00:32
10 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Поки дозволяє погода: у Луцьку завершують ремонтувати прибудинкові території
09 грудень, 23:36
Новини ООС: українські військові збили ворожий безпілотник
09 грудень, 22:46
У львівській лікарні зробили унікальну операцію з допомогою робота-хірурга. ФОТО
09 грудень, 22:23
Схожі новини
На Волині виявили нелегальних працівників На Волині виявили нелегальних працівників
02 вересень, 19:45
Назвали луцькі підприємства, на яких почастішали нещасні випадки Назвали луцькі підприємства, на яких почастішали нещасні випадки
09 квітень, 2019, 15:20
Дари лісу і «тепло» в брикетах: показали, як успішно працює волинське підприємство. ФОТО Дари лісу і «тепло» в брикетах: показали, як успішно працює волинське підприємство. ФОТО
23 грудень, 2018, 10:15
Оскаржив своє звільнення у суді: Столяр хоче знов очолювати «Волиньприродресурс» Оскаржив своє звільнення у суді: Столяр хоче знов очолювати «Волиньприродресурс»
07 грудень, 12:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За 11 місяців на підприємствах Волині загинули 20 працівників
Сьогодні, 00:32
 0
10 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Поки дозволяє погода: у Луцьку завершують ремонтувати прибудинкові території
09 грудень, 23:36
 0
Новини ООС: українські військові збили ворожий безпілотник
09 грудень, 22:46
 0
У львівській лікарні зробили унікальну операцію з допомогою робота-хірурга. ФОТО
09 грудень, 22:23
 0
Медіа
відео
1/8